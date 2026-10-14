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Компания Darmoshark выпустила игровые мыши M6 и M6 Ultra массой всего 39 г. Для снижения веса производитель использовал кованое углеродное волокно и перфорированный корпус. Обе модели рассчитаны на пользователей с небольшими и средними руками, а стоят в Китае 499 и 599 юаней соответственно.

Автор: Darmoshark

Мыши получили корпус размером 121,5 x 62,5 x 38,3 мм, контроллер Nordic nRF54L15 и аккумулятор ёмкостью 200 мА·ч. Поддерживаются три способа подключения: по кабелю, через радиоканал 2,4 ГГц и Bluetooth. Максимальная частота опроса достигает 8000 Гц, а комплектный беспроводной приёмник оснащён цифровым дисплеем.

Автор: Darmoshark

Версии отличаются сенсорами и переключателями основных кнопок. В Darmoshark M6 установлен оптический сенсор PixArt PAW3950 и механические переключатели Huano Blue Shell Pink Dot. В M6 Ultra используется PixArt PAW3955, а механические переключатели заменены оптическими Kailh 150M. Обе модели также получили печатную плату с химическим никель-золотым покрытием ENIG.

Источник: ithome