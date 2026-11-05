Жалобы на сбои интернета поступают из 25 регионов России 5 ноября 2026 года

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| Новость | Сетевое оборудование

Масштабный сбой интернета в России зафиксирован утром 5 ноября 2026 года. Жители 25 регионов страны массово сообщают о том, что у них не работает интернет и наблюдаются серьезные проблемы со связью. Статистику обращений агрегирует Downdetector — специализированная онлайн-платформа, которая в реальном времени отслеживает работоспособность сайтов и сетевой инфраструктуры на основе отчетов самих пользователей.

Наибольшее количество обращений поступает из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской и Новосибирской областей, а также из Краснодарского края. Самая острая ситуация сложилась у абонентов петербургского интернет-провайдера «СкайНэт» — компании, обеспечивающей прямой доступ пользователей к глобальной сети. За последние 24 часа на технические неполадки этого оператора пожаловались почти 1000 человек. Точная причина текущего инцидента устанавливается, однако аналогичные перебои на сетях компании продолжаются уже месяц. Ранее они были вызваны DDoS-атаками. Этим термином называют искусственную перегрузку оборудования злоумышленниками, которые направляют на серверы миллионы пустых запросов, блокируя доступ для реальных клиентов.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Параллельно фиксируются трудности с доступом к зарубежным цифровым экосистемам. В ночь на 4 ноября произошел сбой в работе популярного онлайн-магазина компьютерных игр Steam, о чем за сутки сообщили более 900 российских геймеров. Также пользователи направили свыше 300 отчетов о некорректной работе Google Gemini — облачного сервиса на базе искусственного интеллекта, предназначенного для генерации текстов и обработки данных. Администрации платформ пока не раскрывают технические детали происходящего.

Текущие проблемы со связью происходят на фоне периодических отключений мобильного интернета, которые фиксируются в стране последние полтора года. Впервые практику временного ограничения трафика применили в мае 2025 года во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда государственные органы объяснили это необходимостью обеспечения безопасности. В дальнейшем региональные власти стали регулярно использовать этот технический механизм при возникновении потенциальных угроз, что периодически вызывает локальный сбой интернета в России.

Источник: hi-tech

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