SpaceX представила новую версию антенны Starlink Mini — она работает 4,5 часа на одной зарядке

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Спустя чуть более двух лет после запуска Starlink Mini — устройства для доступа к спутниковому интернету в поездках — компания SpaceX представила его преемника. Модель Mini 2 получила съемный аккумулятор, что должно сделать использование интернета в путешествиях еще более удобным. Кроме того, вместо стандартного кабеля питания предусмотрен разъем USB-C.

Как сообщает провайдер в публикации в социальной сети X, на одном заряде аккумулятора Starlink Mini 2 может проработать до 4,5 часов. Благодаря встроенному модулю Wi-Fi подключение к интернету должно происходить в течение 60 секунд — при условии, что открыт прямой обзор неба.

Несмотря на наличие съемного аккумулятора, антенна Mini 2 имеет толщину 23,1 мм, что значительно меньше, чем у предшественницы (38,5 мм). Однако из-за веса батареи Starlink Mini 2 оказался тяжелее оригинальной модели Mini: 1,6 кг против 1,16 кг.

Новая версия Mini, как сообщает PC Mag, должна быть более прочной, чем предыдущая, и лучше противостоять воздействию ветра, песка и воды. Впрочем, оригинальная антенна Mini также имела сертификат защиты IP67. Зато Mini 2 оснащена стандартом Wi-Fi 6 (вместо Wi-Fi 5), благодаря чему зона покрытия увеличивается со 111 до 167 квадратных метров.

Компания SpaceX пока официально не озвучила стоимость. Согласно электронным письмам, разосланным клиентам Starlink, первым пользователям устройство обойдется в 999 долларов. В эту сумму включена годовая подписка на интернет (тариф Starlink Roam Unlimited), которая в обычном режиме стоит 2100 долларов.

Похожее предложение SpaceX уже использовала при запуске антенны Starlink Mini в 2024 году: тогда комплект стоил 599 долларов вместе с годовым тарифом. Сейчас же само устройство можно приобрести по цене от 149 долларов.

Как выяснил YouTube-канал Dishytech, обнаружив скрытые данные на сайте Starlink, модель Starlink Mini 2 может поступить в продажу по цене 249 долларов. Сменный аккумулятор при этом будет стоить 50 долларов. Впрочем, благодаря разъему USB-C стало проще использовать любой внешний аккумулятор (powerbank).

На данный момент оформить предзаказ на новую мини-версию могут только пользователи из США, получившие приглашение; для этого необходимо внести депозит в размере 100 долларов. Ожидается, что «в скором времени» программа будет расширена и станет доступна другим пользователям и в других странах. Первые устройства должны начать рассылать с середины декабря 2026 года.

Источник: x.com/Starlink