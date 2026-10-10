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Lenovo представила в Китае портативный роутер Portable Wi-Fi 6+ (L016) за 59 юаней, или около $9. Устройство весом 90 г раздаёт интернет по Wi-Fi 6 сразу на 10 устройств. В комплект также входит пробный пакет трафика объёмом 1500 ГБ, однако воспользоваться им можно только в поддерживаемых регионах материкового Китая.

Роутер оснащён коммуникационным чипсетом ASR и обеспечивает теоретическую скорость передачи данных до 287 Мбит/с. Фактическая скорость зависит от условий мобильной сети и подключённых устройств. Встроенный аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч рассчитан на работу в режиме ожидания до 12 часов — это заявленный производителем показатель, а не гарантированное время непрерывной раздачи интернета.

Корпус устройства размером 105,1 x 70,1 x 14,1 мм выполнен из пластика. Предусмотрены разъём USB-C для зарядки, возможность пользоваться роутером во время подключения к источнику питания и отверстие для крепления ремешка. Lenovo предлагает чёрную и белую версии.

Главное ограничение L016 связано не с характеристиками Wi-Fi, а с географией использования: устройство не поддерживает работу за пределами материкового Китая. Поэтому низкая цена и большой объём пробного трафика сами по себе не делают роутер универсальным решением для путешествий.

Источник: gizmochina