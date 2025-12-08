Мутанты, автоботы и временные порталы: все научно-фантастические фильмы с участием Дилана О’Брайена

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Тематическая подборка | Кино и сериалы

Дилан О'Брайен, начавший карьеру с подростковых ролей, последовательно расширяет своё присутствие в научной фантастике — от масштабных франшиз до камерных авторских проектов. Его герои часто оказываются в ситуациях, где технологии, мутации или сама реальность выходят из-под контроля, что позволяет актёру исследовать темы ответственности, памяти и человечности в экстремальных условиях. Эта подборка охватывает все научно-фантастические работы О'Брайена, выстроенные по возрастанию рейтинга Кинопоиска.

5. Бесконечность (Infinite, 2021)

Автор: Paramount Pictures Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 6.3

Роль: Генрих Тредуэй

В основе сюжета — конфликт двух фракций бессмертных существ, способных помнить все свои прошлые жизни. Эван МакКоули (Марк Уолберг) страдает от видений, которые оказываются воспоминаниями его предыдущей инкарнации — Генриха Тредуэя, сыгранного Диланом О'Брайеном. Именно Тредуэй когда-то спрятал устройство, способное уничтожить человечество, и теперь его прошлые действия определяют судьбу мира.

Почему стоит посмотреть:

Фильм интересен попыткой совместить концепцию реинкарнации с шпионским экшеном, где О'Брайен появляется в ключевых воспоминаниях, фактически задавая мотивацию главного героя. Это редкий для актёра пример роли, полностью определяющей сюжет, хотя и показанной в рамках флэшбэков.

4. Бамблби (Bumblebee, 2018)

Автор: Paramount Pictures Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 6.7

Озвучка: Бамблби

Этот фильм-перезапуск франшизы «Трансформеры» рассказывает о первых днях автобота Бамблби на Земле в 1987 году. Потеряв голос в бою, он находит убежище в гараже девушки Чарли Уотсон. Дилан О'Брайен отвечает за голосовое исполнение Бамблби, наделяя робота эмоциональной выразительностью через интонации и звуковые эффекты.

Почему стоит посмотреть:

Проект важен как пример работы О'Брайена над озвучкой, где ему приходится создавать характер без помощи мимики и жестов. Фильм отличается от предыдущих частей франшизы более интимной и человеческой историей, которая делает механического героя действительно близким и понятным зрителям.

3. Трилогия «Бегущий в лабиринте» (The Maze Runner, 2014, 2015, 2018)

Автор: 20th Century Fox Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 6.8

Роль: Томас

Трилогия, сделавшая О'Брайена звездой молодёжного кино, начинается с того, что его герой Томас просыпается без памяти в центре гигантского Лабиринта, населённого смертоносными существами. Постепенно он становится лидером группы таких же подростков и узнаёт, что они — часть масштабного эксперимента по выведению иммунитета к смертельному вирусу.

Почему стоит посмотреть:

Это центральная работа в карьере актёра, где он прошёл путь от растерянного подростка до решительного лидера. Трилогия интересна эволюцией своего жанра: от замкнутой антиутопии с элементами хоррора до постапокалиптического экшена, что позволило О'Брайену показать диапазон своего героя.

2. Любовь и монстры (Love and Monsters, 2020)

Автор: Netflix Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 6.8

Роль: Джоэл

Действие происходит спустя семь лет после апокалипсиса, вызванного мутацией рептилий и насекомых. Джоэл, считающий себя трусом, решается на опасное путешествие по поверхности, чтобы найти свою бывшую девушку. По пути он встречает таких же выживших и заводит верного пса, учась не только выживать, но и быть героем.

Почему стоит посмотреть:

Фильм сочетает в себе приключения, лёгкий юмор и трогательную историю взросления. О'Брайен убедительно играет «негероического» героя, чья сила — не в боевых навыках, а в человечности и упорстве. Это тёплая и оптимистичная история в рамках мрачного постапокалиптического сеттинга.

1. Озеро Каддо (Caddo Lake, 2023)

Автор: K Period Media Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 6.9

Роль: Пэрис

После гибели матери в автокатастрофе Пэрис возвращается в родные места у озера Каддо, где расследует исчезновение маленькой девочки. Расследование приводит его к обнаружению аномалии — временного портала, связывающего разные эпохи и судьбы людей, живших у этого озера.

Почему стоит посмотреть:

Это самый нестандартный проект в подборке, где фантастический элемент служит основой для психологической драмы и детектива. О'Брайен играет взрослого, травмированного человека, и его герой оказывается ключевым звеном в сложной временной петле, раскрывающей семейную тайну.

Изображение в превью:
Автор: 20th Century Fox Film Corporation
Источник: www.imdb.com
БоевикДрамаТриллерФантастический фильм
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 24555 0
Автор Alexandrova_K ПА Рейтинг +473.10
Блог Кино и сериалы 649 9780 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Baseus PicoGo AM41: обзор компактного беспроводного повербанка — между обещаниями и реальностью

Современный человек немыслим без смартфона — нашего универсального помощника, который объединяет функции связи, навигации и платёжного средства. Но что делать, если аккумулятор...

«Зеленые легкие» начали коптить? Почему леса Африки больше не спасают планету, а нагревают её

Спутники NASA и ESA вскрыли пугающую аномалию: с 2010 года «легкие планеты» в бассейне Конго начали работать на выдох. Анализ 10 лет наблюдений показал, почему оптические камеры не замечали катастрофу

Астрономические версии происхождения Вифлеемской звезды

История о загадочной яркой звезде, появившейся на ночном небе в древности, долгое время порождала споры и попытки найти астрономическое объяснение. Учёные выдвигали разные версии, пытаясь понять,...

✦ ИИ  Какая кухня мира самая полезная: От Японии до Средиземноморья

  • Тематическая подборка
  • Оффтопик
В современном мире тема здорового питания становится всё более актуальной. Разнообразие кухонь мира поражает: итальянская с пастой и оливковым маслом, японская с морепродуктами и соевыми...

Как Ford Mustang подтолкнул General Motors к созданию Camaro Z28

Золотая эпоха американских «маслкаров» длилась с начала 1960-х и до середины 1970-х годов. За это время было выпущено множество знаковых автомобилей, которые и по сей день ценятся любителями...

✦ ИИ  Земля «сбрасывает кожу»: геологи выяснили, как куски континентов оказываются под дном океана за тысячи километров от суши

Вулканы посреди океана извергают материковую породу. Как такое возможно? Ученые нашли ответ: континенты «линяют» снизу, а их корни дрейфуют тысячи километров, чтобы всплыть в виде островов.