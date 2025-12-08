Мутанты, автоботы и временные порталы: все научно-фантастические фильмы с участием Дилана О’Брайена
Дилан О'Брайен, начавший карьеру с подростковых ролей, последовательно расширяет своё присутствие в научной фантастике — от масштабных франшиз до камерных авторских проектов. Его герои часто оказываются в ситуациях, где технологии, мутации или сама реальность выходят из-под контроля, что позволяет актёру исследовать темы ответственности, памяти и человечности в экстремальных условиях. Эта подборка охватывает все научно-фантастические работы О'Брайена, выстроенные по возрастанию рейтинга Кинопоиска.
5. Бесконечность (Infinite, 2021)
Кинопоиск: 6.3
Роль: Генрих Тредуэй
В основе сюжета — конфликт двух фракций бессмертных существ, способных помнить все свои прошлые жизни. Эван МакКоули (Марк Уолберг) страдает от видений, которые оказываются воспоминаниями его предыдущей инкарнации — Генриха Тредуэя, сыгранного Диланом О'Брайеном. Именно Тредуэй когда-то спрятал устройство, способное уничтожить человечество, и теперь его прошлые действия определяют судьбу мира.
Почему стоит посмотреть:
Фильм интересен попыткой совместить концепцию реинкарнации с шпионским экшеном, где О'Брайен появляется в ключевых воспоминаниях, фактически задавая мотивацию главного героя. Это редкий для актёра пример роли, полностью определяющей сюжет, хотя и показанной в рамках флэшбэков.
4. Бамблби (Bumblebee, 2018)
Кинопоиск: 6.7
Озвучка: Бамблби
Этот фильм-перезапуск франшизы «Трансформеры» рассказывает о первых днях автобота Бамблби на Земле в 1987 году. Потеряв голос в бою, он находит убежище в гараже девушки Чарли Уотсон. Дилан О'Брайен отвечает за голосовое исполнение Бамблби, наделяя робота эмоциональной выразительностью через интонации и звуковые эффекты.
Почему стоит посмотреть:
Проект важен как пример работы О'Брайена над озвучкой, где ему приходится создавать характер без помощи мимики и жестов. Фильм отличается от предыдущих частей франшизы более интимной и человеческой историей, которая делает механического героя действительно близким и понятным зрителям.
3. Трилогия «Бегущий в лабиринте» (The Maze Runner, 2014, 2015, 2018)
Кинопоиск: 6.8
Роль: Томас
Трилогия, сделавшая О'Брайена звездой молодёжного кино, начинается с того, что его герой Томас просыпается без памяти в центре гигантского Лабиринта, населённого смертоносными существами. Постепенно он становится лидером группы таких же подростков и узнаёт, что они — часть масштабного эксперимента по выведению иммунитета к смертельному вирусу.
Почему стоит посмотреть:
Это центральная работа в карьере актёра, где он прошёл путь от растерянного подростка до решительного лидера. Трилогия интересна эволюцией своего жанра: от замкнутой антиутопии с элементами хоррора до постапокалиптического экшена, что позволило О'Брайену показать диапазон своего героя.
2. Любовь и монстры (Love and Monsters, 2020)
Кинопоиск: 6.8
Роль: Джоэл
Действие происходит спустя семь лет после апокалипсиса, вызванного мутацией рептилий и насекомых. Джоэл, считающий себя трусом, решается на опасное путешествие по поверхности, чтобы найти свою бывшую девушку. По пути он встречает таких же выживших и заводит верного пса, учась не только выживать, но и быть героем.
Почему стоит посмотреть:
Фильм сочетает в себе приключения, лёгкий юмор и трогательную историю взросления. О'Брайен убедительно играет «негероического» героя, чья сила — не в боевых навыках, а в человечности и упорстве. Это тёплая и оптимистичная история в рамках мрачного постапокалиптического сеттинга.
1. Озеро Каддо (Caddo Lake, 2023)
Кинопоиск: 6.9
Роль: Пэрис
После гибели матери в автокатастрофе Пэрис возвращается в родные места у озера Каддо, где расследует исчезновение маленькой девочки. Расследование приводит его к обнаружению аномалии — временного портала, связывающего разные эпохи и судьбы людей, живших у этого озера.
Почему стоит посмотреть:
Это самый нестандартный проект в подборке, где фантастический элемент служит основой для психологической драмы и детектива. О'Брайен играет взрослого, травмированного человека, и его герой оказывается ключевым звеном в сложной временной петле, раскрывающей семейную тайну.
Источник: www.imdb.com
0 комментариев
Добавить комментарий
Добавить комментарий