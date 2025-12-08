Кинопоиск: 6.3

Роль: Генрих Тредуэй

В основе сюжета — конфликт двух фракций бессмертных существ, способных помнить все свои прошлые жизни. Эван МакКоули (Марк Уолберг) страдает от видений, которые оказываются воспоминаниями его предыдущей инкарнации — Генриха Тредуэя, сыгранного Диланом О'Брайеном. Именно Тредуэй когда-то спрятал устройство, способное уничтожить человечество, и теперь его прошлые действия определяют судьбу мира.

Почему стоит посмотреть:

Фильм интересен попыткой совместить концепцию реинкарнации с шпионским экшеном, где О'Брайен появляется в ключевых воспоминаниях, фактически задавая мотивацию главного героя. Это редкий для актёра пример роли, полностью определяющей сюжет, хотя и показанной в рамках флэшбэков.