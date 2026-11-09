Vivo готовит к выходу на мировой рынок планшет Vivo Pad с 44-ваттной зарядкой

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Компания Vivo планирует расширить географию продаж своей линейки планшетов и готовится к международному анонсу новой модели. В базах данных международных регуляторов TÜV Rheinland и Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) были зарегистрированы сертификационные документы на устройство под наименованием Vivo Pad. Появление электроники в реестре ЕАЭС традиционно подтверждает намерение производителя выпустить гаджет на территории стран Содружества Независимых Государств.

Согласно официальной документации сертификационного центра TÜV Rheinland от 5 ноября 2026 года, планшет проходит под техническим индексом VP2701. Из опубликованных характеристик электропитания следует, что устройство поддерживает проводную быструю зарядку мощностью до 44 Вт при параметрах тока 11 В и 4 А. Помимо этого, контроллер питания совместим с менее мощными режимами на 15 Вт и 18 Вт.

В декларации о соответствии ЕАЭС от 21 октября 2026 года модель VP2701 числится в одной группе с устройством VP2601. По имеющимся сведениям, второй индекс соответствует упрощенному планшету Vivo Pad FE, который ранее прошёл процедуру сертификации в Объединённых Арабских Эмиратах с базовой мощностью зарядного устройства 15 Вт.

До настоящего момента китайский производитель ограничивал продажи большинства своих планшетов внутренним рынком КНР, где представлены как бюджетная серия Pad SE, так и производительный Vivo Pad 6 Pro. Точные сроки презентации, финальные коммерческие названия и розничные цены новинок для глобального рынка представителями Vivo пока официально не объявлены.

Источник: NotebookCheck