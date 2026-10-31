Теперь у книги можно спросить о сюжете и персонажах: Amazon добавила ИИ-помощника в электронные книги Kindle

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| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Amazon начала распространять крупное обновление для электронных книг Kindle. Прошивка версии 5.20.2 приносит функцию на основе ИИ, которая позволяет задавать вопросы непосредственно по содержанию открытой книги. Раньше воспользоваться этим инструментом могли только владельцы iPhone и iPad через приложение Kindle, теперь очередь дошла и до фирменных устройств для чтения.

Автор: Lala Azizli Источник: unsplash.com

Новая возможность призвана помочь разобраться в содержании произведения без необходимости самостоятельно искать нужные фрагменты. Читатель может спросить ИИ о событиях, героях и отдельных деталях сюжета, попросить объяснить непонятный момент или подготовить краткое изложение прочитанного. Для этого достаточно открыть поиск либо выделить интересующий отрывок и выбрать соответствующую функцию.

Отдельное внимание уделено защите от спойлеров. Пользователь может ограничить ответы материалом, который уже прочитал к текущему моменту. В этом случае искусственный интеллект не должен раскрывать события из последующих глав. При желании можно выбрать другой режим, в котором для подготовки ответа используется содержание всей книги.

Впрочем, воспользоваться нововведением получится не во всех случаях. Функция работает только при подключении к интернету и поддерживает ограниченный перечень электронных изданий, доступных через Amazon. Книги, самостоятельно загруженные на устройство, и отправленные пользователем документы под это ограничение также попадают.

Размер прошивки составляет около 643 МБ. Компания уже начала ее автоматическое распространение, однако пока не опубликовала полный список совместимых устройств и описание изменений. Поэтому остается неясным, какие именно модели предыдущих поколений получат новую возможность. Владельцы некоторых Kindle 2026 года уже сообщают об установке версии 5.20.2.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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