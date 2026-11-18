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Издание Gizmochina сравнило два поколения компактных планшетов Apple и обнаружила любопытный компромисс. По приведённым изданием характеристикам, iPad mini 8 получит OLED-дисплей с частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти и новый процессор A20 Pro. Однако ёмкость аккумулятора окажется меньше, чем у iPad mini 7, а цена заметно вырастет.

Экран нового планшета увеличится с 8,3 до 8,5 дюйма. Вместо IPS LCD будет использоваться Super Retina XDR OLED с яркостью до 1200 нит. Также заявлены разрешение 1512 x 2316 пикселей и антибликовое покрытие. Для сравнения, iPad mini 7 оснащён LCD-панелью с яркостью 500 нит.

Серьёзные изменения ожидаются и внутри устройства. A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу, заменит A17 Pro. Объём оперативной памяти увеличится с 8 до 12 ГБ, а графический процессор получит семь ядер вместо пяти. При этом корпус станет тоньше — 5,4 против 6,3 мм, а масса уменьшится с 293 до 255 г. Планшету также приписывают защиту IP67, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Но есть и обратная сторона обновления. Согласно сравнению Gizmochina, аккумулятор iPad mini 8 рассчитан на 4900 мА·ч против 5078 мА·ч у предшественника. Ориентировочная цена новинки составляет $700 против $600 за iPad mini 7. Получается, покупателям предлагают более продвинутый экран и производительную платформу, но за дополнительную плату и с меньшей батареей.

Источник: gizmochina