Спустя более 10 лет Apple вернула светящийся логотип на MacBook Pro, а заодно впервые добавила сенсорный экран

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Apple представила новое поколение MacBook Pro, главной особенностью которого стало возвращение светящегося логотипа на крышке. Компания отказалась от этой детали еще в 2015 году, постепенно убрав подсветку из всей линейки ноутбуков. Теперь она снова появится в старших моделях, хотя основным нововведением производитель называет сенсорный экран.

Автор: thomas van der vennet Источник: unsplash.com

Ноутбуки получили дисплеи PROLED XDR диагональю 14 и 16 дюймов. Они поддерживают управление прикосновениями, а частота обновления может меняться в пределах от 10 до 120 Гц. Максимальная яркость достигает 2000 нит. Для покупателей также предусмотрен вариант с нанотекстурированным покрытием, которое должно уменьшать отражения.

Новинки стали легче предшественников. Особенно заметна разница у 16-дюймовой версии: ее масса уменьшилась примерно с 2,13 до 1,81 кг. При этом рамки вокруг экрана стали тоньше, что позволило немного увеличить его диагональ. Также производитель обновил систему охлаждения.

Появление сенсорного управления вызвало споры среди пользователей. В обсуждениях отмечают, что на экране могут оставаться отпечатки пальцев, а сам дисплей способен раскачиваться при нажатиях. При этом возвращение подсветки логотипа стало отдельным поводом для обсуждения среди поклонников прежних MacBook.

Предзаказы на новые модели уже открыты, а продажи начнутся 6 ноября. Стоимость 14-дюймового MacBook Pro с M5 Pro стартует с 2900 долларов США. Версии с M5 Max обойдутся минимум в 4500 долларов США.

Источник: Phonearena