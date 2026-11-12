Специалисты по ремонту из iFixit разобрали MacBook Pro и детально изучили ноутубк с сенсорным дисплеем

Всего несколько дней назад покупатели, оформившие предзаказ, получили новый MacBook Pro — первый ноутбук Apple с сенсорным экраном. Еще с момента анонса некоторые поклонники бренда задавались вопросом: действительно ли компании нужно было следовать этому тренду, популярному в индустрии ноутбуков? Потенциальные покупатели, в свою очередь, размышляют, стоит ли вообще приобретать такое устройство. Ведь цена на этот ноутбук Apple начинается от $2,899 — MacBook Pro с процессорами M5 Pro или M5 Max стоит совсем недешево. В России по предзаказам новинка стоит от 379 990 рублей.

Перед покупкой полезно знать, насколько легко будет отремонтировать MacBook Pro в случае поломки, особенно если гарантийный срок уже истек. Если бы пользователи могли самостоятельно выполнять простой ремонт, устройство прослужило бы дольше, а его высокая первоначальная стоимость могла бы окупиться с годами. Чтобы выяснить, насколько сложно устроено MacBook Pro с сенсорным экраном, эксперты iFixit провели его разборку.

На начальном этапе разобрать MacBook Pro довольно легко: нижняя часть корпуса крепится с помощью четырех винтов и нескольких пластиковых защелок. Под ней расположены вентиляторы и многочисленные разъемы. Многие компоненты можно снять, просто открутив винты, однако без кропотливой работы не обойтись. Например, порты USB закреплены настолько плотно под материнской платой, что извлечь их невозможно. Что касается разъема для наушников, то до первого винта добраться легко, но второй находится под платой.

Если в будущем какой-либо порт выйдет из строя, пользователю придется извлекать всю материнскую плату, чтобы выполнить замену. Демонтаж самой платы — задача более трудоемкая: она крепится большим количеством винтов, а при отсоединении шлейфов требуется особое терпение. Порты HDMI и слот для карт памяти, в свою очередь, припаяны к плате; в случае их поломки придется менять всю плату целиком.

По словам специалистов iFixit, замена материнской платы в целом не представляет сложности. Если в предыдущих моделях MacBook Pro при замене платы возникали проблемы с переносом функции Touch ID, то здесь всё прошло без каких-либо затруднений. На замененной системной плате остаются только ваши личные данные, поскольку модули памяти также жестко встроены в нее. В то же время другие компоненты, например динамики, можно извлечь, несмотря на то что они приклеены. Их замена не составит труда, как только будет снята расположенная над ними плата.

В MacBook Pro с сенсорным экраном возвращается светящийся логотип Apple на крышке устройства. Как отмечает iFixit, в более ранних моделях этот эффект достигался за счет подсветки дисплея. Однако в новом MacBook Pro используется OLED-экран, где каждый пиксель светится самостоятельно, поэтому прежний способ подсветки здесь не применим.

После того как OLED-панель была извлечена (и при этом разрушена), специалистам iFixit удалось выяснить, как реализована подсветка логотипа в новой модели. Для этого Apple разместила в крышке устройства четыре светодиода на узкой полоске. Свет от них попадает на отражающую поверхность, а затем — на рассеиватель, что обеспечивает равномерное свечение логотипа Apple.

В итоге эксперты iFixit оценили MacBook Pro на пять баллов из десяти возможных. Для сравнения: предыдущая модель MacBook Pro также получила пять баллов. MacBook Neo, выпущенный в этом году, показал чуть лучший результат — шесть баллов. Преимущество этого более доступного устройства заключается в наличии съемного (на винтах) аккумулятора и заменяемой клавиатуры.

Источник: 9to5mac