Специалисты по ремонту из iFixit разобрали MacBook Pro и детально изучили ноутубк с сенсорным дисплеем

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Всего несколько дней назад покупатели, оформившие предзаказ, получили новый MacBook Pro — первый ноутбук Apple с сенсорным экраном. Еще с момента анонса некоторые поклонники бренда задавались вопросом: действительно ли компании нужно было следовать этому тренду, популярному в индустрии ноутбуков? Потенциальные покупатели, в свою очередь, размышляют, стоит ли вообще приобретать такое устройство. Ведь цена на этот ноутбук Apple начинается от $2,899 — MacBook Pro с процессорами M5 Pro или M5 Max стоит совсем недешево. В России по предзаказам новинка стоит от 379 990 рублей.

Автор: 9to5mac Источник: 9to5mac.com

Перед покупкой полезно знать, насколько легко будет отремонтировать MacBook Pro в случае поломки, особенно если гарантийный срок уже истек. Если бы пользователи могли самостоятельно выполнять простой ремонт, устройство прослужило бы дольше, а его высокая первоначальная стоимость могла бы окупиться с годами. Чтобы выяснить, насколько сложно устроено MacBook Pro с сенсорным экраном, эксперты iFixit провели его разборку.

На начальном этапе разобрать MacBook Pro довольно легко: нижняя часть корпуса крепится с помощью четырех винтов и нескольких пластиковых защелок. Под ней расположены вентиляторы и многочисленные разъемы. Многие компоненты можно снять, просто открутив винты, однако без кропотливой работы не обойтись. Например, порты USB закреплены настолько плотно под материнской платой, что извлечь их невозможно. Что касается разъема для наушников, то до первого винта добраться легко, но второй находится под платой.

Если в будущем какой-либо порт выйдет из строя, пользователю придется извлекать всю материнскую плату, чтобы выполнить замену. Демонтаж самой платы — задача более трудоемкая: она крепится большим количеством винтов, а при отсоединении шлейфов требуется особое терпение. Порты HDMI и слот для карт памяти, в свою очередь, припаяны к плате; в случае их поломки придется менять всю плату целиком.

По словам специалистов iFixit, замена материнской платы в целом не представляет сложности. Если в предыдущих моделях MacBook Pro при замене платы возникали проблемы с переносом функции Touch ID, то здесь всё прошло без каких-либо затруднений. На замененной системной плате остаются только ваши личные данные, поскольку модули памяти также жестко встроены в нее. В то же время другие компоненты, например динамики, можно извлечь, несмотря на то что они приклеены. Их замена не составит труда, как только будет снята расположенная над ними плата.

В MacBook Pro с сенсорным экраном возвращается светящийся логотип Apple на крышке устройства. Как отмечает iFixit, в более ранних моделях этот эффект достигался за счет подсветки дисплея. Однако в новом MacBook Pro используется OLED-экран, где каждый пиксель светится самостоятельно, поэтому прежний способ подсветки здесь не применим.

После того как OLED-панель была извлечена (и при этом разрушена), специалистам iFixit удалось выяснить, как реализована подсветка логотипа в новой модели. Для этого Apple разместила в крышке устройства четыре светодиода на узкой полоске. Свет от них попадает на отражающую поверхность, а затем — на рассеиватель, что обеспечивает равномерное свечение логотипа Apple.

В итоге эксперты iFixit оценили MacBook Pro на пять баллов из десяти возможных. Для сравнения: предыдущая модель MacBook Pro также получила пять баллов. MacBook Neo, выпущенный в этом году, показал чуть лучший результат — шесть баллов. Преимущество этого более доступного устройства заключается в наличии съемного (на винтах) аккумулятора и заменяемой клавиатуры.

Источник: 9to5mac

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 169 0
Автор avia_news Рейтинг +3.10
Блог Ноутбуки, планшеты и электронные книги 334 2677 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

В 1980 году в мире осталось пять чёрных малиновок — вся нынешняя популяция происходит от одной самки

В 1980 году всю мировую популяцию чёрной малиновки можно было пересчитать по пальцам одной руки. На островах Чатем у Новой Зеландии оставалось пять птиц, и среди них была всего одна размножающаяся...

Первое фото черной дыры всерьез считали ошибкой программ: повторный анализ данных доказал, что кольцо что кольцо M87 реально

В апреле 2019 года международная коллаборация Event Horizon Telescope (EHT) опубликовала первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры. Объект, получивший обозначение M87*, находится...

Какая машина может ездить по потолку? Это не фантастика, а физика

Если вы когда-нибудь смотрели «Назад в будущее» или просто представляли, как машина нарушает законы гравитации, то у нас хорошие новости: в реальности такая машина уже существует. И это не концепт...

Поймать одиночный фонон: как физики разделили квант движения на три атома и увидели фазу Берри

Одиночные ионы, удерживаемые электромагнитными полями в глубоком вакууме, сегодня служат одной из самых надежных платформ для создания квантовых компьютеров и симуляторов — устройств,...

Новая выставка картин зятя Третьякова открылась в Третьяковской галерее: к 160-летию Бакста

С 10 ноября до весны 2027 года в Инженерном корпусе ГТГ отмечают 160-летия Льва Бакста. В историю культуры этот художник вошел именно под такой фамилией, которую сменил ради брака с овдовевшей...

Зачем Сальвадор Дали спал с ключом в руке и как этот прием помогает мозгу находить новые идеи

В 1948 году испанский художник Сальвадор Дали выпустил книгу «50 магических секретов мастерства». Помимо технических советов по выбору кистей и смешиванию красок, он подробно описал в ней необычный...