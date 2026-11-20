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Samsung готовит сразу два ноутбука, которые будут работать на Android вместо привычной Windows. Ранее появлялись сообщения о планах компании выйти на этот рынок, а теперь новые подтверждения обнаружились в программном обеспечении для смартфонов Galaxy S26. Судя по найденным данным, разработка уже охватывает как минимум две модели.

Устройства проходят под общим кодовым названием Origin. Одно из них получит экран диагональю 14 дюймов, другое — 16 дюймов. На первых порах производитель, вероятно, ограничится версиями с Wi-Fi, однако в дальнейшем ассортимент может пополниться моделями с поддержкой мобильного интернета.

В качестве аппаратной платформы выбран процессор Qualcomm Snapdragon X Elite. Примечательно, что ноутбуки будут использовать Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9.5. За основу программной платформы, по предварительным данным, возьмут новую Google Book OS, которую Google разрабатывает для устройств такого типа.

Одной из важных особенностей будущих моделей может стать адаптация интерфейса под работу на большом экране. В частности, компания уже развивает режим DeX, позволяющий использовать Android в формате рабочего стола. В последних тестовых версиях One UI появились дополнительные инструменты для размещения окон, а также изменения панели задач. Подобные решения могут получить дальнейшее развитие в ноутбуках Origin.

Пока производитель не раскрывает ни сроки выхода устройств, ни их стоимость. Неизвестно и то, как именно компания планирует разделить новые модели и существующую линейку Galaxy Book на Windows. Тем не менее появление сразу двух устройств в программном коде One UI 9.5 говорит о подготовке полноценной серии Android-ноутбуков.

Источник: SamMobile