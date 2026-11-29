В базе GSMA засветились сразу три модификации планшета Redmi Pad 3 4G, причём Xiaomi, судя по регистрационным номерам, готовит устройство не только для Индии, но и для международного рынка. Ещё интереснее возможный ребрендинг: в Индии тот же планшет может появиться под маркой POCO Pad.

В документах фигурируют номера 26104RPF2I, 26104RPF2G и 26104PCF2I. Они указывают на несколько региональных исполнений устройства. Однако сама регистрация пока не раскрывает ни процессор, ни диагональ экрана, ни объём памяти. Подтверждённая по названию деталь — поддержка мобильных сетей 4G.

У будущей новинки уже есть несколько косвенных технических зацепок. Ранее планшет Xiaomi с номером M887FA прошёл китайскую сертификацию 3C с зарядным устройством мощностью 15 Вт. Тогда его связали с Redmi Pad 3, но доказательств, что это именно та модель, которая теперь появилась в GSMA, пока нет. Поэтому переносить характеристики из одной регистрации в другую преждевременно.

Xiaomi пока не объявила дату выхода Redmi Pad 3 4G, стоимость и полную конфигурацию. Не подтверждено и коммерческое название возможной версии POCO. Появление сразу трёх обозначений в базе GSMA говорит о подготовке нескольких региональных вариантов, но само по себе ещё не означает скорый старт продаж.

Источник: ximitime