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Компания Onyx Boox представила на российском рынке читалку Галилео 4. От предыдущего поколения её отличает лишь одна деталь — это поддержка активных стилусов BOOX InkSense и InkSense Plus. С их помощью производитель предлагает создавать рукописные заметки и рисунки. Правда, сам стилус в комплект не входит, его придётся покупать отдельно.

Это — Onyx Boox Галилео 3, но новая модель выглядит точно так же Автор: Мобилкин

Все остальные характеристики не изменились. В основе книжки лежит экран E-Ink Carta Plus с увеличенной диагональю 7 дюймов, разрешением 1680x1264 пикселей, двухуровневой подсветкой и несколькими режимами обновления картинки. Аппаратную начинку представляют 8-ядерный процессор Snapdragon 662 и 3/32 ГБ памяти. Можно установить карточку MicroSD. Из прочих функций заявлены динамик, микрофон, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Питается всё это дело от батарейки на 2300 мА*ч. Операционная система — Android 11.

Официальная цена Onyx Boox Galileo 4 составила 28490 рублей. Предыдущее поколение без поддержки стилусов сейчас можно купить за 26990 рублей.

Источник: Onyx Boox