Почти 20 дюймов в раскрытом виде: Apple разрабатывает складное устройство, которое объединит возможности iPad и MacBook

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| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Apple продолжает работу над складным устройством с большим экраном, которое сможет заменить сразу планшет и ноутбук. По предварительным данным, компания испытывает прототип с дисплеем диагональю до 20 дюймов. Если проект дойдет до серийного производства, устройство станет одним из самых крупных гаджетов Apple с гибким экраном.

Автор: Praveen Thirumurugan Источник: unsplash.com

О разработке такого устройства сообщалось и раньше. Теперь китайский инсайдер Kang утверждает, что компания по-прежнему занимается этим проектом и проверяет новые решения. В разложенном виде гаджет должен предлагать большую рабочую область, а после складывания становиться компактнее. Таким образом, его можно будет использовать как для работы с несколькими окнами, так и в более привычном формате планшета.

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сравнивал концепцию с двумя iPad Pro, объединенными в одно устройство. При этом одной из главных задач разработчиков остается уменьшение заметности линии сгиба в центре экрана. От качества этой детали во многом будет зависеть удобство работы с большим дисплеем. Для производства складного устройства компания может привлечь поставщиков, уже участвующих в разработке гибких гаджетов. Однако окончательная конфигурация устройства пока неизвестна.

По предварительным данным, складной гаджет Apple может появиться в 2028 году. Пока речь идет о разработке, поэтому сроки выхода еще могут измениться. Не определена и цена устройства. Производство крупных гибких экранов остается сложной задачей, что может сделать новинку значительно дороже обычных планшетов и ноутбуков компании.

Источник: Gagadget

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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