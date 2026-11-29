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Компания Xiaomi выпустила стабильное обновление прошивки HyperOS 4 на базе операционной системы Android 17 для планшетов Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro и POCO Pad X1 на международном рынке. Объем установочного пакета составляет 7,4 ГБ: для европейского региона (EEA) моделей Xiaomi Pad 7 и POCO Pad X1 вышла сборка OS4.0.1.0.XOZEUXM, а глобальная версия Xiaomi Pad 7 Pro получила прошивку OS4.0.2.0.XOYMIXM.

Апдейт переводит систему на новый дизайн-код Alive Design с полупрозрачными текстурами Soft Glass, добавляет расширенные настройки часов на экране блокировки, группировку уведомлений в стеки, изменение размеров папок на рабочем столе перетаскиванием границ и плавающий адаптивный интерфейс системных приложений. На уровне ядра разработчики внедрили точное планирование рабочих нагрузок, предзагрузку памяти для ускорения запуска программ и оптимизацию энергопотребления центрального и графического процессоров в играх.

Также обновление расширило возможности стандартных инструментов: в «Заметках» и «Диктофоне» появились транскрибация речи в реальном времени, автоматическое создание ИИ-сводок по шаблонам и пропуск тишины при прослушивании записей. Центр управления Xiaomi Smart Hub получил карточный интерфейс для быстрого переключения между устройствами экосистемы Human x Car x Home.

Источник: hyperosinsider