OLED против 144 Гц: iPad mini 8 и Xiaomi Pad 7 Pro обнаружили слабые места друг друга

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Apple оценила компактность iPad mini 8 в $699, тогда как Xiaomi предлагает за $500 планшет с экраном на 2,7 дюйма больше и аккумулятором почти вдвое ёмче. При разнице в цене около $200 китайский Pad 7 Pro выглядит выгоднее по оснащению, но у Apple есть два серьёзных аргумента — OLED-дисплей и новый процессор A20 Pro.

iPad mini 8 весит всего 255 г при толщине 5,4 мм. Его 8,5-дюймовый OLED-экран имеет разрешение 2316 x 1512 пикселей и пиковую яркость 1200 нит в HDR. За производительность отвечает 2-нм A20 Pro, также предусмотрена защита IP67. Это планшет для тех, кому важнее компактность, чем большая рабочая поверхность.

Xiaomi Pad 7 Pro заметно крупнее: 11,2-дюймовый IPS-дисплей поддерживает частоту обновления 144 Гц, а разрешение составляет 3200 x 2136 пикселей. Внутри установлен Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятор ёмкостью 8850 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Дополняют оснащение четыре динамика и основная камера на 50 Мп. Масса устройства достигает 500 г — почти вдвое больше, чем у конкурента.

В сравнении Gizmochina Xiaomi признан более рациональной покупкой для большинства пользователей: он дешевле, предлагает больше экранного пространства и существенно более ёмкую батарею. Apple отвечает производительностью, OLED и массой на 245 г меньше. Получается необычное противостояние: Xiaomi продаёт универсальность, а Apple — возможность носить мощный планшет практически как смартфон.

Источник: gizmochina