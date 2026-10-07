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Oscal представила бюджетный планшет Flow 2 с 11-дюймовым IPS-экраном и аккумулятором на 8300 мА·ч. Устройство уже появилось у европейских продавцов в конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Экран получил разрешение 1280 x 800 пикселей. За работу планшета отвечает чип Allwinner A537 с двумя производительными ядрами Cortex-A73 и шестью энергоэффективными Cortex-A53. Оперативную память можно виртуально расширить ещё на 18 ГБ.

Для хранения данных предусмотрен слот microSD, поддерживающий карты объёмом до 2 ТБ. Планшет оснащён основной камерой на 8 Мп и фронтальным модулем на 5 Мп.

Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт и обратную зарядку до 10 Вт. В последнем случае Flow 2 можно использовать как источник энергии для других устройств.

В оснащение также входят два динамика, разъём 3,5 мм, Wi‑Fi 6 и Bluetooth 5.4. Планшет работает под управлением Android с фирменной оболочкой DokeOS.

Версия Oscal Flow 2 с 6/128 ГБ продаётся в Испании за 169,99 евро (около 16 300 рублей), во Франции — за 168,59 евро, а в Португалии — за 172,80 евро. Российская цена и официальные сроки поставок не объявлены.

Источник: Teknoburada.Net