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Покупателям нового MacBook Pro рекомендуют не ограничиваться первоначальной настройкой macOS. Несколько изменений помогут быстрее работать с файлами и приложениями, защитить данные от потери и раскрыть возможности ноутбука. Практические рекомендации опубликовало издание Engadget.

Первым делом стоит войти в учётную запись Apple Account и перенести данные со старого компьютера. Помощник настройки позволяет импортировать файлы не только с другого Mac, но и с Windows-ПК. После авторизации становятся доступны синхронизация контактов, заметок и фотографий через iCloud, а также загрузка приложений из App Store.

Отдельного внимания заслуживает Spotlight. В macOS 27 поиск вызывается сочетанием Command + Space и позволяет не только находить документы и запускать программы. Благодаря интеграции с Siri AI система умеет отвечать на вопросы, искать информацию в интернете, выполнять вычисления и конвертировать единицы измерения. Это позволяет реже обращаться к Dock и открывать дополнительные приложения.

Ещё одна важная настройка — резервное копирование через Time Machine. Apple рекомендует использовать внешний накопитель объёмом как минимум вдвое больше встроенного хранилища MacBook Pro: например, для ноутбука с SSD на 1 ТБ подойдёт диск на 2 ТБ. После первого полного копирования система автоматически сохраняет изменения. Также стоит настроить Dock и оформление macOS, включить касание трекпада для щелчка и жест перетаскивания тремя пальцами, проверить параметры подключения внешних мониторов и разрешения приложений на доступ к камере и геолокации.

Источник: engadget