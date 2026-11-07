Ноутбук с четырьмя экранами: TobenONE показала складную систему с магнитными мониторами

К ноутбуку можно будет одновременно подключить три дополнительных монитора, причём для их установки не понадобятся сложные крепления и клубок проводов. Компания TobenONE представила модульную систему TobenONE, в которой дисплеи фиксируются магнитами, поворачиваются в горизонтальное и вертикальное положение и складываются вместе с конструкцией для хранения.

Система построена вокруг металлической подставки для ноутбука. К ней крепятся три съёмных модуля с 16-дюймовыми экранами разрешением 1920 x 1200 пикселей. Каждый дисплей можно установить сверху или сбоку от основного экрана, изменить угол наклона и выбрать нужную ориентацию. При этом пользователь не обязан задействовать все три монитора одновременно: конструкция поддерживает конфигурации с одним, двумя или тремя дополнительными дисплеями.

Все компоненты соединяются магнитными креплениями, а для подключения к ноутбуку используется один кабель USB 2.0, который также обеспечивает питание системы. Дополнительное программное обеспечение для работы не требуется. TobenONE совместима с компьютерами на Windows и macOS. Рамки мониторов изготовлены из магниево-алюминиевого сплава, а масса всей конструкции составляет около 3 кг. После работы систему можно сложить практически в плоскую конструкцию и убрать на хранение.

Сейчас TobenONE собирает средства на Kickstarter. Начальная цена комплекта с двумя дополнительными мониторами составляет 489 долларов, а версия с тремя экранами предлагается за 689 долларов. В дальнейшем производитель рассчитывает расширить систему за счёт новых магнитных модулей. Если кампания завершится успешно, первые поставки ожидаются в феврале 2027 года.

Источник: kickstarter