Microsoft вывела на предзаказ Surface Laptop Ultra — 15-дюймовый ноутбук на NVIDIA RTX Spark, рассчитанный на запуск крупных ИИ-моделей непосредственно на устройстве. В максимальной конфигурации он получает 128 ГБ объединённой памяти и заявленную производительность до 1 петафлопса для FP4-вычислений. Продажи начнутся 16 октября, цена стартует с $2599.

RTX Spark объединяет процессор NVIDIA Grace до 20 ядер и графику Blackwell с 6144 ядрами. Такой объём памяти позволяет запускать локально модели более чем со 120 млрд параметров, не отправляя каждый запрос в облако. Microsoft позиционирует Surface Laptop Ultra прежде всего как рабочую машину для разработчиков, создателей контента и специалистов по ИИ.

При этом производитель попытался сохранить формат обычного ноутбука: корпус имеет толщину менее 18 мм и весит менее 4,5 фунта, то есть около 2 кг. Для охлаждения столь мощной платформы Microsoft разработала новую тепловую систему с запасом по тепловой мощности до 2,5 раза выше, чем у нынешних Surface Laptop. 15-дюймовый сенсорный Mini-LED PixelSense Ultra получил разрешение 3270x2180, частоту до 120 Гц и пиковую HDR-яркость 2000 нит.

В США базовая версия с 24 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ стоит $2599,99, а топовая конфигурация с 128 ГБ объединённой памяти и SSD на 1 ТБ — $5899,99. Накопитель можно заменить или обновить, а среди разъёмов есть три USB-C, HDMI, USB-A, полноразмерный SD-кардридер и 3,5-мм аудиовыход. Отдельной особенностью стал магнитный разъём Magnetic Connect: кабель USB-C фиксируется на нём магнитом, но сам порт продолжает работать для передачи данных и вывода изображения.

Источник: gizmochina