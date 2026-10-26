Microsoft исправила мерцание экрана и долгую перезагрузку Surface Laptop Ultra первым обновлением прошивки

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Microsoft выпустила первое после выхода Surface Laptop Ultra обновление прошивки. Оно устраняет сразу несколько проблем, с которыми столкнулись пользователи нового ноутбука: мерцание дисплея, слишком долгую перезагрузку и неожиданные рестарты устройства.

Автор: Microsoft

Обновление распространяется через Центр обновления Windows под названием «Обновление системного оборудования корпорации Microsoft (200.0.7.0)». Помимо исправления ошибок экрана и перезагрузки, пакет содержит другие улучшения стабильности и производительности. Это первое обновление прошивки ноутбука после начала продаж.

После выхода ноутбука пользователи также сообщали о шлейфах за движущимися объектами на экране. Это указывает на то, что стартовая версия устройства столкнулась не только с проблемами перезагрузки, но и с недостатками отображения изображения. Microsoft пока не раскрыла подробности технических причин этих сбоев.

Источник: ithome