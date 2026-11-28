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Apple готовит MacBook Air с процессором M6, который может заметно прибавить в графической производительности. По предварительной оценке Notebookcheck, прирост относительно нынешнего поколения составит около 30-35%. При этом тонкий ноутбук сможет приблизиться к возможностям MacBook Pro, хотя пассивное охлаждение по-прежнему будет ограничивать его под длительной нагрузкой.

Ориентиром стали результаты тестирования нового MacBook Pro 14 с процессором M6. Чип производится по 2-нм техпроцессу и демонстрирует особенно высокую производительность в однопоточных задачах. В этом режиме энергопотребление составляет всего около 6 Вт, поэтому MacBook Air без вентилятора, предположительно, сможет показать практически такой же результат, как старшая модель.

Разница проявится при одновременной загрузке всех процессорных ядер. Из-за пассивного охлаждения MacBook Air M6 может уступить MacBook Pro с тем же чипом примерно 20-30%. Однако даже с этим ограничением его процессорная производительность, по прогнозу Notebookcheck, должна превзойти показатели сопоставимых по толщине ноутбуков на Intel и AMD.

Ожидается, что новые MacBook Air появятся в начале 2027 года. Помимо процессора, серьёзно должна вырасти графическая мощность: прогнозируемые 30-35% прироста позволят встроенной графике Apple уступать только быстрым интегрированным решениям Intel Arc B390 и B370 поколения Panther Lake. Для тонкого ноутбука без активного охлаждения это особенно существенное преимущество.

Источник: notebookcheck