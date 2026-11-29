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Новые ноутбуки Lenovo ThinkBook 14 G10 IWC и ThinkBook 16 G10 IWC получили процессоры Intel Wildcat Lake, съёмную оперативную память и возможность замены SSD. Компания вывела новое поколение чипов Intel Core в линейку деловых ноутбуков, сделав ставку не только на производительность, но и на возможность модернизации компьютеров.

Обе модели оснащаются процессорами Intel Core третьего поколения. В старшей конфигурации используется Core 7 350 с шестью ядрами (два производительных и четыре энергоэффективных) и частотой до 4,8 ГГц. Также предусмотрены варианты с Core 5 320 и Core 3 304. Встроенный NPU обеспечивает производительность до 17 TOPS для задач искусственного интеллекта.

Главное практическое отличие новинок — возможность самостоятельно обновлять компоненты. Оба ноутбука получили один слот DDR5-5600 с поддержкой до 32 ГБ оперативной памяти и разъём M.2 PCIe 4.0 x4 для SSD. Набор интерфейсов включает два USB-C со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с, два USB-A, HDMI 2.1, гигабитный Ethernet, устройство чтения SD-карт и комбинированный аудиоразъём 3,5 мм.

Lenovo предусмотрела несколько вариантов экранов. У 14-дюймовой версии доступны панели с разрешением до 2560 x 1600 пикселей, частотой 120 Гц и охватом 100% sRGB. У ThinkBook 16 G10 IWC также заявлен экран с разрешением 2,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 500 кд/м². При этом конкретные характеристики зависят от конфигурации. Цены и сроки начала продаж производитель пока не раскрыл.

Источник: gizmochina