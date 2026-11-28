Lenovo расширила семейство ноутбуков IdeaPad Vibe моделью 15AHP12, которая сочетает современный OLED-дисплей с процессорами AMD предыдущего поколения. Самая интересная деталь — производитель предлагает экран с частотой 120 Гц и возможностью установки до 32 ГБ оперативной памяти, но использует чипы Hawk Point на архитектуре Zen 4, а не более новые платформы AMD.

Покупателям предложат три процессора: четырёхъядерный Ryzen 3 205 и шестиядерные Ryzen 5 216 и Ryzen 7 217. Все оснащены встроенной графикой Radeon 740M. При этом у них нет отдельного нейропроцессора NPU для ускорения задач искусственного интеллекта. Это заметное отличие от других версий IdeaPad Vibe на платформах Gorgon Point и Krackan Point 2.

Ноутбук можно оснастить максимум 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD объёмом до 1 ТБ. Дополнительный слот M.2 позволяет установить второй накопитель без замены основного. Для 15-дюймовой модели предусмотрено несколько экранов: базовый IPS с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой 60 Гц, сенсорный IPS на 120 Гц и OLED-панель с разрешением 2160 x 1352 пикселя. Последняя поддерживает частоту 120 Гц, яркость до 500 нит и охватывает 100% цветового пространства DCI-P3.

В зависимости от конфигурации IdeaPad Vibe 15AHP12 получит аккумулятор на 50 или 65 Вт·ч, Wi-Fi 6 либо Wi-Fi 7 и пластиковую или алюминиевую нижнюю панель корпуса. Набор разъёмов включает два USB-C, два USB-A и HDMI. Французский магазин PC21 уже указал версию с Ryzen 5 216, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ за 831,88 евро, однако сейчас её нет в наличии. Официальные сроки начала продаж именно этой модификации и её цена на американском рынке пока не объявлены.

Источник: lenovo