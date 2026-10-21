Компания Teclast выпустила на международный рынок бюджетный планшет с частотой обновления дисплея 90 Гц

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Компания Teclast выпустила на международный рынок бюджетный планшет P50T 2026, получивший 11-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и батарею на 8000 мАч.

Teclast P50T 2026
Teclast P50T 2026
Автор: Teclast Источник: en.teclast.com

Это недорогое устройство с IPS-матрицей обладает разрешением 1280x800 пикселей, а ключевой особенностью стала частота обновления 90 Гц, что редко встречается у планшетов в доступной ценовой категории. В основе устройства лежит чип Unisoc T7250. Teclast дополнила его 3 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Предусмотрен слот microSD с поддержкой карт до 1 ТБ.

Teclast P50T 2026
Teclast P50T 2026
Автор: Teclast Источник: en.teclast.com

Производитель также акцентирует в своем доступном планшете внимание на стереодинамиках в сочетании с «независимым усилителем» для лучшего звучания. Емкость батареи планшета составляет 8000 мАч. Корпус планшета P50T 2026 имеет толщину 9 мм, а вес составляет 520 гр. Среди прочего — двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и 13-мегапиксельная основная камера.

Источник: notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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