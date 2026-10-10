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iQOO подтвердила дизайн и ключевые характеристики компактного планшета Pad Pro: 8,8-дюймовый экран при весе всего 298 граммов. Устройство позиционируется как портативная игровая машина, в которой флагманская производительность умещается в небольшой корпус.

Планшет получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с фирменным игровым чипом Q3. Такое сочетание рассчитано на требовательные игры, более стабильную графику и высокую частоту кадров. Компания отдельно подчёркивает точное управление касаниями и оптимизированный звук, ориентируя новинку прежде всего на соревновательный гейминг, а не на повседневное потребление контента.

Для поддержания производительности при длительных сессиях предусмотрена система охлаждения с крупным активным вентилятором и пассивными элементами. По данным 3C-сертификации планшет поддерживает зарядку мощностью 66 Вт. Устройство уже доступно для предварительного заказа в Китае и должно выйти вместе со смартфоном iQOO Neo 12 до конца октября.

Источник: gizmochina