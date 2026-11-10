Infinix выпустила ноутбук XBook 14 Neo с автономностью до 13 часов и раскрывающимся на 180 градусов экраном
Компания Infinix представила на малайзийском рынке ноутбук XBook 14 Neo, который при массе всего 1,2 кг способен работать до 13 часов без подзарядки. Модель получила 14-дюймовый экран с необычной для обычного ноутбука возможностью полностью раскладываться на 180 градусов. Продажи стартовали 10 ноября.
В основе устройства лежит 15-ваттный процессор Intel Core i3-1315U или Core i5-1335U. Обе версии комплектуются 8 ГБ оперативной памяти DDR4, а для хранения данных предусмотрен SSD объёмом 256 или 512 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 55 Вт·ч. Зарядка мощностью 65 Вт осуществляется через USB Type-C.
Экран выполнен на IPS-матрице диагональю 14 дюймов с разрешением 1920 x 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Яркость достигает 300 нит, а цветовой охват составляет 45% NTSC. Корпус толщиной 17,4 мм сочетает алюминиевую крышку и основание из углеродного волокна. Производитель также заявляет о прохождении испытаний по военному стандарту MIL-STD-810H, включающих воздействие экстремальных температур, низкого давления и механических ударов.
В оснащение входят Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, два порта USB-C, три USB-A, HDMI, камера с разрешением 720p и физической шторкой, а также стереодинамики DTS. Предусмотрены подсветка клавиатуры и система охлаждения IceStorm 4.0.
Источник: gizmochina
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