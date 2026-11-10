Infinix выпустила ноутбук XBook 14 Neo с автономностью до 13 часов и раскрывающимся на 180 градусов экраном

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Компания Infinix представила на малайзийском рынке ноутбук XBook 14 Neo, который при массе всего 1,2 кг способен работать до 13 часов без подзарядки. Модель получила 14-дюймовый экран с необычной для обычного ноутбука возможностью полностью раскладываться на 180 градусов. Продажи стартовали 10 ноября.

В основе устройства лежит 15-ваттный процессор Intel Core i3-1315U или Core i5-1335U. Обе версии комплектуются 8 ГБ оперативной памяти DDR4, а для хранения данных предусмотрен SSD объёмом 256 или 512 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 55 Вт·ч. Зарядка мощностью 65 Вт осуществляется через USB Type-C.

Экран выполнен на IPS-матрице диагональю 14 дюймов с разрешением 1920 x 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Яркость достигает 300 нит, а цветовой охват составляет 45% NTSC. Корпус толщиной 17,4 мм сочетает алюминиевую крышку и основание из углеродного волокна. Производитель также заявляет о прохождении испытаний по военному стандарту MIL-STD-810H, включающих воздействие экстремальных температур, низкого давления и механических ударов.

В оснащение входят Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, два порта USB-C, три USB-A, HDMI, камера с разрешением 720p и физической шторкой, а также стереодинамики DTS. Предусмотрены подсветка клавиатуры и система охлаждения IceStorm 4.0.

Источник: gizmochina