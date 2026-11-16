ICEBOOK представила новый ноутбук ID15 с Ryzen AI 9 365, OLED-экраном 120 Гц и аккумулятором на 85 Вт·ч
Компания ICEBOOK планирует выпуск модели ID15 — 14-дюймового ноутбука с процессором AMD Ryzen AI 9 365. В оснащение входят OLED-панель с разрешением 2.8K и частотой 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель SSD объёмом 1 ТБ.
Модель рассчитана на повседневную работу, мультимедиа и приложения, требующие значительных ресурсов компьютера. При этом ноутбук сохранил небольшие габариты: его толщина составляет 13,9 до 15,95 мм, а масса — около 1 кг.
AMD Ryzen AI 9 365: производительность и возможности
Вычислительную основу ICEBOOK ID15 составляет AMD Ryzen AI 9 365 на архитектуре Zen 5. Процессор располагает 10 ядрами и 20 потоками, разгоняется до 5 ГГц и имеет 24 МБ кэш-памяти третьего уровня.
За обработку графики отвечает встроенный адаптер AMD Radeon 880M. Он позволяет использовать ноутбук для работы с графическими приложениями, просмотра видео и запуска современных игр без отдельной видеокарты.
Процессор относится к линейке AMD Ryzen AI и оснащён встроенным нейронным процессором для задач искусственного интеллекта.
Также процессор оснащён нейронным блоком NPU, предназначенным для выполнения задач искусственного интеллекта.
Охлаждение компонентов обеспечивают два вентилятора и две тепловые трубки. Пользователю доступны разные режимы работы, а при подключении к сети лимит мощности достигает 45 Вт.
OLED-экран 2.8K с частотой 120 Гц
В ноутбуке установлена 14-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2880 x 1800 пикселей. Формат экрана — 16:10.
Панель работает с частотой 120 Гц, поддерживает HDR и охватывает 100% пространства DCI-P3. Заявленный коэффициент контрастности — 1 000 000:1.
Такие параметры позволяют использовать дисплей не только для просмотра видеоконтента и офисной работы, но и при обработке фотографий, где важна точность цветопередачи.
Корпус и интерфейсы подключения
ICEBOOK ID15 выполнен в чёрном цвете. При производстве корпуса используются карбоновые панели, пластик и магниевый сплав. Размеры ноутбука — 311 x 219,4 мм, толщина варьируется от 13,9 до 15,95 мм. Вес устройства составляет около 1 кг.
Для подключения периферийного оборудования предусмотрены следующие порты:
- 1 x USB4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с;
- 1 x USB-C 3.2 Gen 2 до 10 Гбит/с;
- 1 x USB-C с поддержкой зарядки PD 3.0;
- 2 x USB-A 3.2 Gen 1;
- 1 x HDMI 2.1;
- 1 x комбинированный аудиоразъём 3,5 мм.
Беспроводное подключение обеспечивают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Интерфейс USB-C также позволяет подключать внешние мониторы и совместимые зарядные устройства.
Аккумулятор и дополнительные функции
За автономность отвечает батарея ёмкостью 85 Вт·ч. В комплекте предусмотрен адаптер питания мощностью 100 Вт с поддержкой USB-C Power Delivery.
Для воспроизведения звука используются два динамика мощностью 1,2 Вт каждый. Также предусмотрены два микрофона с AI-шумоподавлением и веб-камера на 2 Мп. Объектив камеры можно закрыть с помощью физической шторки.
Клавиатура оснащена подсветкой с тремя уровнями яркости. Для разблокировки устройства предусмотрен сканер отпечатков пальцев, совмещённый с кнопкой питания.
Основные характеристики ICEBOOK ID15
|Характеристика
|ICEBOOK ID15
|Процессор
|AMD Ryzen AI 9 365
|Ядра / потоки
|10 / 20
|Максимальная частота
|5 ГГц
|Встроенная графика
|AMD Radeon 880M
|Оперативная память
|16 ГБ LPDDR5X
|Частота памяти
|7500 МТ/с
|Накопитель
|SSD NVMe 1 ТБ
|Экран
|14 дюймов OLED
|Разрешение
|2880 x 1800
|Частота обновления
|120 Гц
|Цветовой охват
|100% DCI-P3
|Беспроводная связь
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|Аккумулятор
|85 Вт·ч
|Зарядное устройство
|100 Вт USB-C
|Операционная система
|Windows 11 Pro
|Вес
|Около 1 кг
|Толщина
|13,9-15,95 мм
ICEBOOK ID15 сочетает процессор AMD Ryzen AI 9 365, встроенную графику Radeon 880M и OLED-дисплей с высокой частотой обновления. Небольшой вес и аккумулятор на 85 Вт·ч дополняют оснащение модели, делая её интересной для пользователей, которым важны производительность и возможность работать вне дома или офиса.
Источник: zhihu.com
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