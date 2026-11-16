ICEBOOK представила новый ноутбук ID15 с Ryzen AI 9 365, OLED-экраном 120 Гц и аккумулятором на 85 Вт·ч

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Компания ICEBOOK планирует выпуск модели ID15 — 14-дюймового ноутбука с процессором AMD Ryzen AI 9 365. В оснащение входят OLED-панель с разрешением 2.8K и частотой 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель SSD объёмом 1 ТБ.

Модель рассчитана на повседневную работу, мультимедиа и приложения, требующие значительных ресурсов компьютера. При этом ноутбук сохранил небольшие габариты: его толщина составляет 13,9 до 15,95 мм, а масса — около 1 кг.

Автор: Icebook

AMD Ryzen AI 9 365: производительность и возможности

Вычислительную основу ICEBOOK ID15 составляет AMD Ryzen AI 9 365 на архитектуре Zen 5. Процессор располагает 10 ядрами и 20 потоками, разгоняется до 5 ГГц и имеет 24 МБ кэш-памяти третьего уровня.

За обработку графики отвечает встроенный адаптер AMD Radeon 880M. Он позволяет использовать ноутбук для работы с графическими приложениями, просмотра видео и запуска современных игр без отдельной видеокарты.

Процессор относится к линейке AMD Ryzen AI и оснащён встроенным нейронным процессором для задач искусственного интеллекта.

Также процессор оснащён нейронным блоком NPU, предназначенным для выполнения задач искусственного интеллекта.

Охлаждение компонентов обеспечивают два вентилятора и две тепловые трубки. Пользователю доступны разные режимы работы, а при подключении к сети лимит мощности достигает 45 Вт.

OLED-экран 2.8K с частотой 120 Гц

В ноутбуке установлена 14-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2880 x 1800 пикселей. Формат экрана — 16:10.

Панель работает с частотой 120 Гц, поддерживает HDR и охватывает 100% пространства DCI-P3. Заявленный коэффициент контрастности — 1 000 000:1.

Такие параметры позволяют использовать дисплей не только для просмотра видеоконтента и офисной работы, но и при обработке фотографий, где важна точность цветопередачи.

Корпус и интерфейсы подключения

ICEBOOK ID15 выполнен в чёрном цвете. При производстве корпуса используются карбоновые панели, пластик и магниевый сплав. Размеры ноутбука — 311 x 219,4 мм, толщина варьируется от 13,9 до 15,95 мм. Вес устройства составляет около 1 кг.

Для подключения периферийного оборудования предусмотрены следующие порты:

1 x USB4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с;

1 x USB-C 3.2 Gen 2 до 10 Гбит/с;

1 x USB-C с поддержкой зарядки PD 3.0;

2 x USB-A 3.2 Gen 1;

1 x HDMI 2.1;

1 x комбинированный аудиоразъём 3,5 мм.

Беспроводное подключение обеспечивают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Интерфейс USB-C также позволяет подключать внешние мониторы и совместимые зарядные устройства.

Аккумулятор и дополнительные функции

За автономность отвечает батарея ёмкостью 85 Вт·ч. В комплекте предусмотрен адаптер питания мощностью 100 Вт с поддержкой USB-C Power Delivery.

Для воспроизведения звука используются два динамика мощностью 1,2 Вт каждый. Также предусмотрены два микрофона с AI-шумоподавлением и веб-камера на 2 Мп. Объектив камеры можно закрыть с помощью физической шторки.

Клавиатура оснащена подсветкой с тремя уровнями яркости. Для разблокировки устройства предусмотрен сканер отпечатков пальцев, совмещённый с кнопкой питания.

Основные характеристики ICEBOOK ID15

Характеристика ICEBOOK ID15 Процессор AMD Ryzen AI 9 365 Ядра / потоки 10 / 20 Максимальная частота 5 ГГц Встроенная графика AMD Radeon 880M Оперативная память 16 ГБ LPDDR5X Частота памяти 7500 МТ/с Накопитель SSD NVMe 1 ТБ Экран 14 дюймов OLED Разрешение 2880 x 1800 Частота обновления 120 Гц Цветовой охват 100% DCI-P3 Беспроводная связь Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Аккумулятор 85 Вт·ч Зарядное устройство 100 Вт USB-C Операционная система Windows 11 Pro Вес Около 1 кг Толщина 13,9-15,95 мм

ICEBOOK ID15 сочетает процессор AMD Ryzen AI 9 365, встроенную графику Radeon 880M и OLED-дисплей с высокой частотой обновления. Небольшой вес и аккумулятор на 85 Вт·ч дополняют оснащение модели, делая её интересной для пользователей, которым важны производительность и возможность работать вне дома или офиса.

Источник: zhihu.com