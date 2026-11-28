Новый ноутбук Acer Googlebook 14 мог застрять в бесконечной перезагрузке сразу после первого включения. Google исправила ошибку в ноябрьском обновлении Googlebook OS. Проблема возникала во время первоначальной настройки, когда система устанавливала обновление и автоматически перезапускала устройство.

Причиной стал сбой при выборе загрузочного раздела — так называемая ошибка boot-slot priority. Если установка обновления прерывалась, ноутбук не мог найти подходящую версию операционной системы для запуска. Он повторял попытку установки, снова перезагружался и попадал в замкнутый цикл. Некоторые владельцы настолько разочаровались, что возвращали Acer Googlebook 14 и покупали более дорогие модели других производителей.

Исправление вошло в сборку CL3B.260622.286.R2. По данным Engadget, владельцам не нужно устанавливать её вручную: обновление применяется автоматически во время первоначальной настройки. Google также исправила другую характерную для Acer Googlebook 14 проблему: после складывания ноутбука в режим планшета клавиатура и тачпад могли перестать реагировать при возвращении к обычному формату. Кроме того, компания оптимизировала использование памяти для локальных ИИ-задач на моделях с 16 ГБ ОЗУ и исправила автоматическое подключение Bluetooth-мышей после перезагрузки.

Ноябрьский пакет затрагивает всю линейку Googlebook и включает исправления стабильности, безопасности и работы периферии. Важно, что Google не сообщала о массовом характере загрузочного сбоя: речь идёт о жалобах отдельных владельцев. Не подтверждено и предположение Engadget, что проблема уже затронула другие модели. В официальном списке исправлений Google указала ошибку загрузочного приоритета без привязки к конкретному ноутбуку.

Источник: engadget