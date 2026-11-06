До 6 ГБ дополнительной свободной памяти и исправление ошибок Bluetooth: Google выпустила большое обновление для ноутбуков GoogleBook

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| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Google начала распространять ноябрьское обновление для ноутбуков GoogleBook. После запуска платформы пользователи жаловались на недостаточно высокую производительность, проблемы с беспроводными наушниками и сбои при работе с внешними мониторами. В октябре компания уже выпустила несколько исправлений, а теперь подготовила очередной пакет изменений, затрагивающий сразу несколько важных компонентов системы.

Автор: Daniel Korpai Источник: unsplash.com

Одно из главных улучшений касается использования оперативной памяти. Компания изменила работу встроенных инструментов ИИ, чтобы операционная система могла освобождать больше ресурсов для других приложений, в том числе браузера Chrome. На некоторых моделях Acer, Asus и Lenovo это позволит высвободить от 3 до 6 ГБ оперативной памяти. Изменение должно помочь ноутбукам справляться с одновременной работой нескольких программ и большим количеством открытых вкладок.

Также компания исправила проблемы с Bluetooth. На отдельных моделях HP и Dell устранена задержка между изображением и звуком при просмотре видео через беспроводные наушники. Кроме того, теперь в качестве устройства вывода звука можно правильно выбирать совместимые слуховые аппараты. Ранее система могла вместо них использовать встроенные динамики ноутбука.

Несколько исправлений получили владельцы устройств с внешними мониторами. В частности, устранена ошибка, из-за которой после отключения дополнительных экранов могли пропадать панель задач и значки рабочего стола. Исправлена и проблема с Netflix, когда на внешнем дисплее появлялось черное изображение, хотя звук продолжал воспроизводиться.

Изменения затронули и Linux Terminal. Теперь сеансы командной строки должны стабильнее работать после выхода ноутбука из спящего режима, а закрытие одного окна терминала не будет отключать всю виртуальную среду, если открыты другие окна.

Источник: AndroidPolice

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