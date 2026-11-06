До 6 ГБ дополнительной свободной памяти и исправление ошибок Bluetooth: Google выпустила большое обновление для ноутбуков GoogleBook

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Google начала распространять ноябрьское обновление для ноутбуков GoogleBook. После запуска платформы пользователи жаловались на недостаточно высокую производительность, проблемы с беспроводными наушниками и сбои при работе с внешними мониторами. В октябре компания уже выпустила несколько исправлений, а теперь подготовила очередной пакет изменений, затрагивающий сразу несколько важных компонентов системы.

Одно из главных улучшений касается использования оперативной памяти. Компания изменила работу встроенных инструментов ИИ, чтобы операционная система могла освобождать больше ресурсов для других приложений, в том числе браузера Chrome. На некоторых моделях Acer, Asus и Lenovo это позволит высвободить от 3 до 6 ГБ оперативной памяти. Изменение должно помочь ноутбукам справляться с одновременной работой нескольких программ и большим количеством открытых вкладок.

Также компания исправила проблемы с Bluetooth. На отдельных моделях HP и Dell устранена задержка между изображением и звуком при просмотре видео через беспроводные наушники. Кроме того, теперь в качестве устройства вывода звука можно правильно выбирать совместимые слуховые аппараты. Ранее система могла вместо них использовать встроенные динамики ноутбука.

Несколько исправлений получили владельцы устройств с внешними мониторами. В частности, устранена ошибка, из-за которой после отключения дополнительных экранов могли пропадать панель задач и значки рабочего стола. Исправлена и проблема с Netflix, когда на внешнем дисплее появлялось черное изображение, хотя звук продолжал воспроизводиться.

Изменения затронули и Linux Terminal. Теперь сеансы командной строки должны стабильнее работать после выхода ноутбука из спящего режима, а закрытие одного окна терминала не будет отключать всю виртуальную среду, если открыты другие окна.

Источник: AndroidPolice