Bigme выпустила 13,3-дюймовый цветной E Ink монитор с частотой 60 Гц

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Bigme открыла предзаказ на монитор B13 Pro с 13,3-дюймовым цветным E Ink экраном и частотой обновления до 60 Гц. В официальном магазине устройство доступно по цене $569 вместо обычных $749.

B13 Pro — обновлённая версия B13, первого цветного E Ink монитора компании. Новый экран должен быстрее обновлять изображение и лучше подходить для работы с документами, таблицами, кодом и веб-интерфейсами.

Монитор поддерживает подключение по одному кабелю USB-C. Через него передаются изображение, данные и питание, поэтому для работы достаточно одного провода. Это упрощает использование с ноутбуком или мини-ПК.

Автор: Bigme Источник: www.gizmochina.com

E Ink экран отражает окружающий свет, а не подсвечивается как обычный LCD. Такой принцип снижает нагрузку на глаза при длительной работе и позволяет использовать монитор при ярком освещении. Однако он не рассчитан на динамичные игры или просмотр видео.

Разрешение и точные характеристики панели Bigme пока не раскрыла. На странице предзаказа указаны только диагональ, частота обновления до 60 Гц и подключение USB-C.

Автор: Bigme Источник: www.gizmochina.com

B13 Pro ориентирован на пользователей, которым важна статичная картинка: программистов, писателей, юристов, бухгалтеров и тех, кто много работает с текстом. Цветной E Ink может пригодиться для таблиц, графиков, схем и веб-страниц, где важны цветовые различия.

Предзаказ доступен на официальном сайте Bigme. Дату начала поставок и сроки доставки компания пока не сообщила.

Источник: Gizmochina

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