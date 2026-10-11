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Компания Asus выпустила новые конфигурации ноутбуков Vivobook S14 и S16. Новые модели сохранили общие компоненты, такие как процессор, объем ОЗУ и варианты накопителей, но различаются диагональю дисплея и его частотой обновления.

Asus Vivobook S14 Автор: Asus Источник: www.asus.com

Обновленная модель Vivobook S14 оснащена 14-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD+ (1920 x 1200), соотношением сторон 16:10 и стандартной частотой обновления 60 Гц. По заявлению Asus, максимальная яркость устройства достигает 300 нит, а цветовой охват составляет 100% sRGB. Старшая модель, Vivobook S16, получила 16-дюймовый IPS-экран с тем же разрешением, но с увеличенной до 144 Гц частотой обновления, что обеспечивает более плавное изображение при динамичных сценах.

В основе обоих устройств лежит процессор Intel Core 7 350, включающий шесть ядер и способный работать на частоте до 4,8 ГГц. За графику отвечает интегрированный видео адаптер Intel Graphics, а для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом, предусмотрен нейронный процессор (NPU) с производительностью до 17 TOPS.

Ноутбуки поставляются с 16 ГБ распаянной оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 512 ГБ. Хотя ОЗУ нельзя расширить, предусмотрен слот M.2 2280 для установки дополнительного накопителя.

Asus Vivobook S16 (сверху) и Asus Vivobook S14 (снизу) Автор: Asus Источник: www.asus.com

Vivobook S14 весит около 1,2 кг, а Vivobook S16 1,5 кг. Обе модели оснащены аккумулятором на 52,5 Вт·ч. Asus обещает более 20 часов воспроизведения видео для S14 и свыше 15 часов для S16.

Набор портов включает два USB-C с поддержкой DisplayPort и Power Delivery, два USB-A, HDMI 2.1 TMDS и комбинированный аудио разъем 3,5 мм. Также присутствуют модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, а разрешение веб-камеры составляет 1080p.

Источник: notebookcheck