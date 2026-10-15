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ASUS представила бизнес-ноутбук ExpertBook A7 (14″ AMD) с модельным номером AM7406CKA. Устройство построено на процессорах AMD Ryzen AI 300 и получило 14-дюймовый OLED-экран разрешением 2880 x 1800 пикселей с частотой обновления до 120 Гц.

Ноутбук оснащается Ryzen AI 5 330 либо Ryzen AI 7 345, до 16 ГБ LPDDR5X и накопителем M.2 2230 PCIe объемом до 512 ГБ. Экран соответствует стандарту VESA DisplayHDR True Black 600, охватывает 100% DCI-P3 и сертифицирован Pantone; покупателям предложат глянцевую или матовую версию панели.

Корпус выполнен из фрезерованного алюминия, его толщина составляет от 10,0 до 11,85 мм, а стартовая масса — 1,2 кг. Внутри установлена батарея емкостью 65 Вт·ч. Ноутбук также получил стеклянный тачпад с тактильной отдачей, клавиатуру с ходом клавиш 1,0 мм, FHD-камеру, сканер отпечатков, два динамика по 2 Вт и два микрофона.

Для подключения предусмотрены три порта USB-C со скоростью до 40 Гбит/с, USB-A 5 Гбит/с, HDMI 2.1b в режиме TMDS, аудиоразъем 3,5 мм и разъем Kensington Nano. Беспроводная связь ограничена стандартом Wi-Fi 6E.

ASUS называет ExpertBook A7 Copilot+ PC и заявляет, что нейропроцессор в старшей конфигурации обеспечивает до 50 TOPS. Ноутбук поступил в продажу в США 14 октября 2026 года; производитель также анонсировал версию на Intel Core 5 320.

Источник: IT Home