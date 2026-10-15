ASUS выпустила 14-дюймовый бизнес-ноутбук ExpertBook A7 на Ryzen AI

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

ASUS представила бизнес-ноутбук ExpertBook A7 (14″ AMD) с модельным номером AM7406CKA. Устройство построено на процессорах AMD Ryzen AI 300 и получило 14-дюймовый OLED-экран разрешением 2880 x 1800 пикселей с частотой обновления до 120 Гц.

Ноутбук оснащается Ryzen AI 5 330 либо Ryzen AI 7 345, до 16 ГБ LPDDR5X и накопителем M.2 2230 PCIe объемом до 512 ГБ. Экран соответствует стандарту VESA DisplayHDR True Black 600, охватывает 100% DCI-P3 и сертифицирован Pantone; покупателям предложат глянцевую или матовую версию панели.

Автор: ASUS Источник: press.asus.com

Корпус выполнен из фрезерованного алюминия, его толщина составляет от 10,0 до 11,85 мм, а стартовая масса — 1,2 кг. Внутри установлена батарея емкостью 65 Вт·ч. Ноутбук также получил стеклянный тачпад с тактильной отдачей, клавиатуру с ходом клавиш 1,0 мм, FHD-камеру, сканер отпечатков, два динамика по 2 Вт и два микрофона.

Для подключения предусмотрены три порта USB-C со скоростью до 40 Гбит/с, USB-A 5 Гбит/с, HDMI 2.1b в режиме TMDS, аудиоразъем 3,5 мм и разъем Kensington Nano. Беспроводная связь ограничена стандартом Wi-Fi 6E.

Автор: ASUS Источник: press.asus.com

ASUS называет ExpertBook A7 Copilot+ PC и заявляет, что нейропроцессор в старшей конфигурации обеспечивает до 50 TOPS. Ноутбук поступил в продажу в США 14 октября 2026 года; производитель также анонсировал версию на Intel Core 5 320.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 183 0
Автор SSS_R Рейтинг +305.80
Блог Ноутбуки, планшеты и электронные книги 333 2632 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Беспроводная зарядка почти также как по проводу: на что способен магнитный повербанк Baseus PicoGo AM52

Магнитные внешние аккумуляторы удобны тем, что их можно просто прикрепить к смартфону и пользоваться им без лишних проводов. Baseus PicoGo AM52 — повербанк ёмкостью 10 000 мА·ч с...

Как так получилось, что медведица родила двух медвежат зимой, а третьего — только через 17 дней

Медведица уже больше двух недель лежала в зимнем убежище и кормила двух малышей. Они успели подрасти, а мать обходилась без привычной пищи. И вдруг появился третий медвежонок. Из того же...

Зачем на носу истребителя МиГ-21 торчит длинная стрела

МиГ‑21 — советский сверхзвуковой истребитель, созданный в середине 1950‑х, по праву считается не только самым массовым истребителем своей эпохи, но и, вероятно, самым востребованным...

Нашествие жуков-вонючек: почему они заполоняют дома и как от них избавиться

Осенью и в начале холодного сезона многие жители квартир и частных домов замечают необычных незваных гостей: крупных насекомых с плоским телом, которые сидят на окнах, ползают по стенам и пытаются...

Какой динозавр был самым страшным: тираннозавр, спинозавр, велоцираптор, кархародонтозавр или гиганотозавр?

  • Тематическая подборка
  • Оффтопик
Огромные челюсти, острые зубы и способность охотиться на крупных животных сделали хищных динозавров одними из самых известных обитателей доисторического мира. Но какой из них действительно...

В корнях китайских дубов обнаружили «D-rex» — двухкилограммовый гриб с родословной в 65 миллионов лет

В микологии существует устойчивое разделение ролей. Крупные плодовые тела — шляпки на ножках, плотные наросты на стволах деревьев или массивные шарообразные структуры — почти...