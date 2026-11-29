Apple стоит возродить 12-дюймовый MacBook — компактный ноутбук, от которого компания отказалась семь лет назад. Такое предложение выдвинул обозреватель Notebookcheck Андреас Остхофф. По его мнению, нынешний MacBook Air не способен заменить прежнюю модель: он заметно крупнее и тяжелее, хотя современные процессоры Apple позволяют создать гораздо более компактный компьютер.

Разница в весе хорошо показывает проблему. Последний 12-дюймовый MacBook весил около 920 г, тогда как актуальный 13,6-дюймовый MacBook Air с чипом M5 — примерно 1,23 кг. Разница составляет около 310 г, или почти 34%. При этом диагональ экрана Air на 1,6 дюйма больше. Для тех, кому нужен максимально лёгкий полноценный ноутбук, это существенная разница.

Техническую основу для возвращения компактной модели Apple уже фактически продемонстрировала. Новый MacBook Neo получил мобильный процессор A18 Pro, изначально разработанный для смартфонов. Остхофф считает, что будущий 12-дюймовый компьютер мог бы использовать A20 Pro с пассивным охлаждением без вентилятора. В качестве более амбициозного варианта он допускает применение перспективного 2-нм процессора M6, хотя это уже предположение, а не подтверждённая разработка.

Для экономии пространства автор предлагает установить OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и ограничить набор разъёмов двумя USB-C. Это позволило бы сделать корпус тоньше и оставить больше места для аккумулятора. Шансы на возвращение модели обозреватель оценивает как невысокие, однако считает, что спрос на действительно компактный MacBook сохранился. Сама Apple пока не объявляла о планах возобновить выпуск 12-дюймовой серии.

Источник: notebookcheck