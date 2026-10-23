Acer выпустила тонкий ноутбук TravelLite TL44-53M-G2 с автономностью до 12 часов

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Линейка портативных компьютеров Acer пополнилась моделью TravelLite TL44-53M-G2, созданной для мобильной работы в корпоративном сегменте. Главными конструктивными особенностями новинки стали металлический корпус весом от 1,38 килограмма с сертификацией армейского класса надежности MIL-STD 810H и влагостойкая клавиатура, предотвращающая поломку внутренних компонентов при попадании воды.

Автор: /aspirestore Источник: aspirestore.ru

В устройство установлен 14-дюймовый дисплей на базе IPS-матрицы с соотношением сторон 16:10, рабочим разрешением 1920x1200 пикселей и максимальным уровнем яркости 300 нит. Экран способен откидываться параллельно столу на 180 градусов. Ноутбук работает на базе чипов Intel Core Ultra 5 и Ultra 7 при поддержке до 64 гигабайт оперативной памяти DDR5 в двухканальном режиме и двух быстрых накопителей M.2 SSD. Подключение к сети обеспечивает модуль нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7 либо версий Wi-Fi 6/6E.

Автор: aspirestore Источник: aspirestore.ru

Встроенная аккумуляторная батарея имеет емкость 60 ватт-часов, что гарантирует до 11 часов функционирования в тесте офисной нагрузки MobileMark 2025. Энергоснабжение осуществляется через 65-ваттное зарядное устройство с разъемом Type-C. Мультимедийная система включает инфракрасную камеру на 5 Мп для сканирования лица по протоколу Windows Hello, стереодинамики с сертификацией DTS Audio и систему микрофонов с цифровым шумоподавлением.

Начальная стоимость модели Acer TravelLite TL44-53M-G2 составляет 910 долларов (около 88 000 рублей), а первым регионом продаж для новинки станет индийский рынок.

Источник: 4pda

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