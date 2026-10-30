Acer выпустила игровой компактный планшет с 8,8-дюймовым 3K-дисплеем и 512 ГБ памяти хранилища

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Компания Acer представила на китайском рынке новый игровой планшет миниатюрных размеров G710. Этот гаджет пополнил линейку Shadow Knight, которая на международном уровне связана с игровым подразделением Nitro.

Acer G710
Acer G710
Автор: Acer Источник: www.ithome.com

Устройство оснащено 8,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3008 x 1880 пикселей и форматом 16:10. Его стандартная частота обновления составляет 144 Гц. Планшет весит около 355 граммов при толщине корпуса менее 7 мм.

В основе устройства лежит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8300 с тактовой частотой до 3,35 ГГц, выполненный по 4-нм технологии и оснащенный графическим ускорителем Mali-G615. Acer предлагает планшет в конфигурациях с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ накопителя UFS 4.0, или с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища. Операционная система планшета — Android 15.

Acer G710
Acer G710
Автор: Acer Источник: www.ithome.com

Планшет G710 поддерживает сети 5G и двухдиапазонный Wi-Fi. Его камеры представлены 8-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной с автофокусом. Также имеются стереодинамики и аккумулятор емкостью 6300 мАч с поддержкой 33-ваттной проводной зарядки.

Acer оснастила свой новый игровой планшет миниатюрных размеров двумя портами USB-C, однако информация о скоростях передачи данных в официальных спецификациях отсутствует. Доступные расцветки: серебристый «Red Eye» и серый «Shadow».

Источник: notebookcheck

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Автор PavelLBB Рейтинг +584.10
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