Защищённый смартфон Blackview XPLORE 6 получил перископическую камеру и съёмный телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Blackview представила защищённый смартфон XPLORE 6, который сочетает перископическую камеру на 50 Мп со съёмным телеобъективом. Дополнительная оптика ZoomX G1 увеличивает оптический зум с 3x до 10x, а эквивалентное фокусное расстояние системы достигает 230 мм. Производитель заявляет, что с этим аксессуаром можно снимать объекты на расстоянии до 15 км при подходящих условиях.

Автор: Blackview Источник: newatlas.com

Основная особенность XPLORE 6 — попытка совместить возможности телеобъектива с корпусом, рассчитанным на эксплуатацию в сложных условиях. Встроенная перископическая камера оснащена сенсором Samsung JN5 на 50 Мп, оптической и электронной стабилизацией, а также поддерживает макросъёмку с расстояния 12 см. С установленным телеобъективом заявлен гибридный зум до 225x, однако итоговая детализация при таком увеличении зависит от условий съёмки.

Корпус толщиной 18,2 мм весит 428 г. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 12 000 мА·ч, проводную зарядку мощностью 120 Вт и защиту IP68/IP69K, а также соответствие военному стандарту MIL-STD-810H. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 9400+, дополненный 18 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. Основной экран — 6,73-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 3,2K и частотой обновления 120 Гц.

Blackview оценила XPLORE 6 в $1399 за версию с накопителем на 512 ГБ и $1599 за вариант на 1 ТБ. На момент публикации New Atlas смартфон был доступен для предзаказа, а поставки ожидались в декабре 2026 года. Производитель называет модель первым защищённым флагманом своего класса с перископическим телеобъективом.

Источник: blackview

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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