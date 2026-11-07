Заблокировали iPhone — потеряли изображение на телевизоре: в iOS 27 обнаружили неприятный сбой

После обновления до iOS 27 iPhone перестали нормально выводить видео на телевизоры и другие внешние экраны в некоторых приложениях. Достаточно заблокировать смартфон, чтобы изображение через HDMI исчезло. Проблему обнаружили пользователи YouTube и Netflix, а последующее обновление iOS 27.2 её не устранило.

Раньше владельцы iPhone могли подключить смартфон к телевизору или монитору, запустить фильм и выключить экран телефона, продолжая просмотр. Теперь это поведение нарушается. В ходе собственных проверок издание GSMArena воспроизвела проблему в YouTube и Netflix. При этом VLC продолжил передавать видео на внешний дисплей даже после блокировки устройства. Пользователи также сообщают о неполадках в других приложениях.

Причину связывают с изменением механизма работы внешних дисплеев в iOS 27. Теперь приложения должны самостоятельно регистрировать определённые сеансы вывода видео на подключённый экран. В предыдущих версиях необходимые разрешения система предоставляла автоматически. Поэтому проблема может затрагивать не сам HDMI-интерфейс, а совместимость отдельных приложений с новыми правилами Apple.

Пока пользователям приходится оставлять iPhone разблокированным на протяжении всего просмотра и уменьшать яркость, чтобы экономить заряд аккумулятора. Особенно неудобно это владельцам очков дополненной реальности XREAL Air 2, которые используют смартфон как источник изображения. Сроки исправления неизвестны: Apple пока не объявляла о решении проблемы, а разработчикам приложений, вероятно, придётся адаптировать свои программы под изменившиеся требования системы.

Источник: gsmarena