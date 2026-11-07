Заблокировали iPhone — потеряли изображение на телевизоре: в iOS 27 обнаружили неприятный сбой

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

После обновления до iOS 27 iPhone перестали нормально выводить видео на телевизоры и другие внешние экраны в некоторых приложениях. Достаточно заблокировать смартфон, чтобы изображение через HDMI исчезло. Проблему обнаружили пользователи YouTube и Netflix, а последующее обновление iOS 27.2 её не устранило.

Автор: Daniel Romero Источник: unsplash.com

Раньше владельцы iPhone могли подключить смартфон к телевизору или монитору, запустить фильм и выключить экран телефона, продолжая просмотр. Теперь это поведение нарушается. В ходе собственных проверок издание GSMArena воспроизвела проблему в YouTube и Netflix. При этом VLC продолжил передавать видео на внешний дисплей даже после блокировки устройства. Пользователи также сообщают о неполадках в других приложениях.

Причину связывают с изменением механизма работы внешних дисплеев в iOS 27. Теперь приложения должны самостоятельно регистрировать определённые сеансы вывода видео на подключённый экран. В предыдущих версиях необходимые разрешения система предоставляла автоматически. Поэтому проблема может затрагивать не сам HDMI-интерфейс, а совместимость отдельных приложений с новыми правилами Apple.

Пока пользователям приходится оставлять iPhone разблокированным на протяжении всего просмотра и уменьшать яркость, чтобы экономить заряд аккумулятора. Особенно неудобно это владельцам очков дополненной реальности XREAL Air 2, которые используют смартфон как источник изображения. Сроки исправления неизвестны: Apple пока не объявляла о решении проблемы, а разработчикам приложений, вероятно, придётся адаптировать свои программы под изменившиеся требования системы.

Источник: gsmarena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 142 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 12059 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему «Чёрную пятницу» назвали чёрной и при чём здесь полиция

В конце ноября магазины вывешивают объявления о «Чёрной пятнице» и обещают большие скидки. На распродажах предлагают телевизоры, одежду, мебель и почти всё остальное. Название у этого дня довольно...

Почему морозилку холодильника десятилетиями ставили сверху, а теперь опускают вниз

Многие помнят двухкамерный холодильник, у которого маленькая морозилка с шубой инея пряталась наверху за отдельной дверцей. У современных моделей морозильная камера снизу и состоит из выдвижных...

Зачем на монетах делают насечки? Как ребристый край защищал деньги от воров

Достаньте прямо сейчас из кармана или кошелька любую металлическую монету. Проведите ногтем по ее ребру. Чувствуете эти мелкие, ритмичные бороздки? Этот шершавый ободок в среде коллекционеров и...

Банкомат без банковской карты: как машина Barclays выдавала наличные в 1967 году

27 июня 1967 года перед отделением Barclays в лондонском Энфилде собралась толпа. В стене банка появилось устройство, похожее скорее на сейф с клавиатурой, чем на современный банкомат....

Почему будущим пассажирским самолетам могут понадобиться складывающиеся крылья

В авиации постоянно идет поиск более эффективных решений и способов улучшения аэродинамики. Ключевую роль в этом вопросе играют крылья. Увеличение их длины позволяет повысить эффективность...