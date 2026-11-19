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Японская KDDI возвращает кнопочные телефоны в эпоху смартфонов. Компания представила INFOBAR Zero — первую за восемь лет новую модель культовой линейки. Но самое необычное в ней не ретродизайн: телефон вообще не позволяет выходить в интернет. Здесь нет браузера, магазина приложений и привычных онлайн-сервисов.

INFOBAR Zero получил экран диагональю 2,4 дюйма с разрешением 480 x 640 пикселей, процессорную платформу с 1 ГБ оперативной памяти и накопитель на 8 ГБ. Камера снимает с разрешением 2 Мп, аккумулятор имеет ёмкость 2055 мА·ч. При этом производитель сохранил поддержку 4G LTE, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 2,4 ГГц. Беспроводные подключения нужны для технических функций, а не для интернет-сёрфинга.

За внешний вид отвечал дизайнер Наото Фукасава, знакомый поклонникам предыдущих INFOBAR. Новинка получила фирменные расцветки NISHIKIGOI и ICHIMATSU, а также новый вариант SUNANEKO. Корпус размером 138 x 50 x 13 мм весит около 128 г.

Продажи в Японии начнутся 25 декабря 2026 года. Цена составит 32 780 иен — около 190 евро. О международном запуске KDDI пока не сообщала.

Источник: au.com