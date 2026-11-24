Xiaomi запустила Gen AI в российских версиях Xiaomi 18 Pro: теперь второй экран на задней панели можно превратить в персональную мини-платформу. Достаточно описать идею обычным текстом — и система за несколько минут сгенерирует мини-приложение или игру. По сути, это «вайб-кодинг» прямо на смартфоне.

Ключевое обновление — функция Gen AI, которая позволяет создавать кастомизированные мини-приложения для дополнительного дисплея без навыков разработки. Пользователь формулирует пожелание простыми словами на локальном языке, а система генерирует готовое приложение. Можно начать с библиотеки предустановленных шаблонов — от утилит до мини-игр — или придумать собственный сценарий и получить уникальное приложение «под себя».

Автор: Xiaomi Автор: Xiaomi Автор: Xiaomi Автор: Xiaomi Автор: Xiaomi Автор: Xiaomi

Чтобы показать фичу не на словах, в демо с RetroGG с помощью Gen AI был сгенерирован и запущен DOOM-подобный ретро-шутер прямо на мини-экране сзади смартфона. Это наглядный пример того, как второй дисплей перестаёт быть просто панелью уведомлений и становится площадкой для собственных идей — от мини-игр и таймеров до дыхательных упражнений и тренажёров памяти.

Автор: RetroGG Автор: RetroGG

Новые AI-возможности становятся доступны для российских версий Xiaomi 18 Pro в рамках поэтапного обновления с 23 ноября 2026 г. Российским пользователям доступно 30 бесплатных генераций в месяц — то есть кастомизированное приложение можно создавать почти каждый день.

Важные нюансы. Доступность AI-функций может отличаться в зависимости от региона, языка и версии ПО. Для работы требуется интернет. Время генерации зависит от сложности запроса, нагрузки на серверы и скорости соединения.

Источник: Xiaomi