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Дисплей Samsung Galaxy S26 FE получил частоту ШИМ всего 240 Гц. Это существенно ниже показателей некоторых конкурентов: в частности, Notebookcheck измерил у одного из смартфонов Xiaomi частоту высокочастотной ШИМ 3846 Гц. Разница составляет почти 16 раз и может иметь значение для людей, чувствительных к мерцанию экранов.

При этом AMOLED-панель Samsung вполне достойно выглядит по другим параметрам. Она имеет диагональ 6,7 дюйма, поддерживает частоту обновления 120 Гц и достигает яркости 1853 нит при воспроизведении HDR-видео. Тестировщики также отметили хорошую цветопередачу, хотя небольшие отклонения от эталонных значений всё же присутствуют.

Для регулировки яркости Samsung использует широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). При измеренной частоте 240 Гц экран мерцает 240 раз в секунду. Для некоторых пользователей такое мерцание может оставаться незаметным, однако у чувствительных людей оно способно вызывать усталость глаз, дискомфорт и головную боль.

В качестве альтернативы Xiaomi предлагает высокочастотную ШИМ и DC Dimming — технологию регулировки яркости без традиционного низкочастотного мерцания. Поэтому недостаток Galaxy S26 FE касается не качества изображения в целом, а конкретной особенности работы дисплея, которая может стать решающей при выборе смартфона.

Источник: notebookcheck