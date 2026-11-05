Xiaomi, Huawei и Honor до сих пор ставят в смартфоны ИК-порт, который заменяет пульт от телевизора

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Китайские производители продолжают оснащать смартфоны инфракрасным портом. С его помощью телефон управляет телевизором, кондиционером, ТВ-приставкой и другой бытовой техникой. Функция перестала быть массовой, но сохранилась в моделях Xiaomi, Huawei, Honor и ряда других брендов.

ИК-порт (инфракрасный порт) — это маленький излучатель, который передает команды невидимым глазу светом. По этому же принципу работают обычные пульты. На смартфоне порт выглядит как небольшой черный глазок на верхней грани корпуса.

Чтобы превратить телефон в универсальный пульт, нужно установить специальное приложение. В смартфонах Xiaomi есть фирменная программа Mi Remote controller. Она настраивает ИК-порт под все устройства в доме: пользователь выбирает тип и марку техники, после чего на экране появляется набор кнопок.

Такое управление пригодится, если штатный пульт потерялся: канал на телевизоре можно переключить прямо со смартфона. Кроме того, функция полезна для телевизоров и кондиционеров, которые не поддерживают управление через Wi-Fi (беспроводную домашнюю сеть).

Сигнал ИК-порта идет по прямой, поэтому смартфон нужно направлять на устройство, как обычный пульт. Раньше такой порт использовали и для передачи данных между телефонами. Сейчас эту задачу выполняют Bluetooth и Wi-Fi, а инфракрасный порт в смартфоне остался главным образом как универсальный пульт.

Источник: hi-tech