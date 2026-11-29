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Xiaomi готовит к декабрьскому запуску в Китае базовый флагман Xiaomi 18. Смартфон представят отдельно от уже вышедших Pro-моделей: президент Xiaomi Group Лу Вэйбин подтвердил, что стандартная версия появится позднее. По данным утечек, аппарат оснастят 6,4-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1,5K и новым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6, изготовленным по 2-нм техпроцессу.

Основная камера, согласно опубликованным характеристикам, получит сенсор на 200 Мп размером 1/1,28 дюйма. Её дополнят 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 200-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным оптическим приближением. Также смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч, проводную зарядку мощностью 100 Вт и поддержку беспроводной зарядки. Ожидается, что Xiaomi 18 будет работать под управлением HyperOS 4 на базе Android 17.

Базовая конфигурация, по предварительным сведениям, получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В старшей версии могут установить 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ. Среди других ожидаемых особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и камеры с настройкой Leica. При этом смартфон, в отличие от Xiaomi 18 Pro и Pro Max, предположительно, не получит дополнительный экран на задней панели.

Стоимость Xiaomi 18 пока не раскрыта, достоверных утечек о цене также нет. Для сравнения: стартовая версия предыдущего Xiaomi 17 в Китае стоила 4499 юаней. Компания пока не объявила и дату международного выхода базовой модели. Декабрьский запуск в КНР выглядит вероятным, но до официальной презентации характеристики и сроки остаются предварительными.

Источник: gizmochina