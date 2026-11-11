Вышли iOS и macOS 27.2.1 — почему не стоит игнорировать эти обновления безопасности

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Версии iOS 27.2 и macOS 27.2 принесли на iPhone и Mac новые функции. Нынешние обновления — до версий 27.2.1 — направлены прежде всего на обеспечение безопасности. На iPhone компания Apple устранила уязвимости, затрагивающие AirPlay, приложение «Сообщения» и Bluetooth.

Автор: Qwen Ai Источник: chat.qwen.ai

Так, злоумышленник мог проникнуть в групповые чаты в приложении «Сообщения» и получить доступ к переписке. Благодаря уязвимости в AirPlay злоумышленники, находящиеся в радиусе действия Bluetooth, могли обойти ограничение на количество попыток ввода кода сопряжения. Кроме того, находясь в радиусе действия Bluetooth, злоумышленники могли манипулировать памятью процессов.

Кроме того, обновление устраняет проблемы с App Intents (командами приложений), которые при определенных обстоятельствах могли привести к получению доступа к конфиденциальным данным. Также существовала вероятность того, что пользователи, недавно добавленные в группу, могли получить доступ к чтению старых сообщений.

В случае с Mac речь идет, прежде всего, о сертификатах индийского поставщика eMudhra. Как выяснила компания Mozilla в октябре, восемь ключей промежуточных центров сертификации eMudhra были скомпрометированы. Имея доступ к этим ключам, злоумышленники могли выпускать поддельные сертификаты для веб-сайтов: такие ресурсы выглядели бы как подлинные, но позволяли бы атакующим собирать конфиденциальные данные пользователей.

По информации 9to5Mac, компания Apple заблокировала эти сертификаты еще в середине октября, а 23-го числа того же месяца внедрила дополнительные меры безопасности через систему автоматических обновлений. Однако это решение защищало только Safari, Mail и другие приложения, использующие сетевые и защитные фреймворки Apple. При этом некоторые инструменты командной строки могли по-прежнему воспринимать поддельные сертификаты как настоящие. Apple исправляет эту ошибку в версиях macOS 27.2.1 (для актуальных систем), а также macOS 26.7.3 и macOS 15.8.3 (для более старых компьютеров).

Источник: 9to5mac

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Автор avia_news Рейтинг +1.10
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