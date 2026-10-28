Вышел iQOO Neo 12: экран 185 Гц, батарея на 9000 мА·ч и активное охлаждение

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Китайский iQOO Neo 12 получил аккумулятор на 9000 мА·ч, экран с частотой обновления 185 Гц и встроенный вентилятор охлаждения. Производитель увеличил ёмкость батареи на 20% по сравнению с предыдущим Neo 11, а максимальную частоту обновления дисплея поднял со 144 до 185 Гц. Смартфон ориентирован прежде всего на мобильный гейминг, где важны длительная работа без подзарядки и стабильная производительность под нагрузкой.

Автор: iQOO Источник: www.gizmochina.com

Основой устройства стал процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный фирменным игровым чипом Q3. За охлаждение отвечает система Ice Dome с активным вентилятором размером 17 x 17 мм. По данным iQOO, он способен прокачивать до 9770 см³ воздуха в минуту. Вместе с испарительной камерой площадью 8,2 тыс. мм² система должна отводить тепло эффективнее, чем в предыдущей модели: заявленный прирост составляет 15%.

Дисплей AMOLED диагональю 6,83 дюйма имеет разрешение 3200 x 1440 пикселей и пиковую яркость 2200 нит. Панель использует технологию pTSF, а отдельный контроллер управляет выводом изображения в разрешении 2K с частотой 185 Гц.

Производитель также заявляет о снижении энергопотребления экрана на 27% относительно Neo 11. Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и функцию обходного питания, позволяющую подавать энергию непосредственно на систему смартфона во время игры.

В Китае iQOO Neo 12 поступил в продажу в конфигурациях с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом от 256 ГБ до 1 ТБ. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией дополнена сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Смартфон работает под управлением OriginOS 7 на базе Android 17. Международные сроки выхода производитель пока не объявил.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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