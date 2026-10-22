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Второе поколение складного смартфона Apple iPhone Duo может получить систему распознавания лица Face ID — прототипы устройства уже оснащены этой технологией, размещённой под внешним дисплеем. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

В свежем выпуске своего подкаста Power On Гурман рассказал о работе Apple над внедрением технологии биометрической аутентификации по лицу в складной iPhone. По его данным, компания тестирует соответствующее оборудование для преемника нынешней модели, выход которого ожидается следующей осенью. При этом окончательное решение о том, появится ли функция в серийной версии смартфона, в Apple пока не приняли.

Первое поколение iPhone Duo, представленное в этом году, обходится без Face ID: за биометрическую аутентификацию в нём отвечает дактилоскопический сканер Touch ID, встроенный в боковую кнопку, — по тому же принципу, что и в планшетах iPad. Причина в конструктивных ограничениях: тонкий корпус складного устройства оставляет слишком мало места для компонентов, необходимых для сканирования лица в трёх измерениях.

Как вернуть Face ID при таких ограничениях, Гурман рассуждал ещё в сентябре: по его тогдашним словам, переход на более компактные компоненты и развитие технологий искусственного интеллекта позволили бы Apple оснастить складной iPhone системой распознавания лиц не раньше его третьего поколения. Но, судя по сведениям о прототипах, компания может справиться с этой задачей быстрее — уже во втором поколении.

Кроме того, по информации журналиста, Apple рассматривает возможность оснастить будущий iPhone Duo кнопкой «Действие» (Action button). Её отсутствие в нынешней модели оказалось заметным упущением на фоне остальных смартфонов линейки, где настраиваемая клавиша появилась ещё несколько поколений назад.

Первый iPhone Duo поступает в продажу завтра, 23 октября. Его стартовая цена составляет 1999 долларов США.

Источник: MacRumors