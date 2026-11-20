Владельцы смартфонов Google Pixel и Samsung Galaxy с процессорами Exynos получили повод вновь обратить внимание на GameNative. Приложение, позволяющее запускать компьютерные игры непосредственно на Android-устройствах, обновилось до версии 1.4.1. Разработчики исправили ряд проблем, из-за которых программа работала нестабильно на смартфонах с процессорами, отличными от Snapdragon.

До сих пор GameNative лучше всего справлялась с запуском игр на устройствах Qualcomm. На других платформах пользователи нередко сталкивались с вылетами, ошибками и отказом отдельных проектов запускаться. Особенно заметно это было на смартфонах Google Pixel и моделях Samsung с фирменными чипами Exynos. Хотя приложение можно было установить и использовать, рассчитывать на такую же стабильность, как на устройствах со Snapdragon, не приходилось.

В новой версии разработчики уделили особое внимание совместимости с графическими ускорителями, которые используются в смартфонах разных производителей. В результате список моделей, на которых GameNative должна работать без прежних проблем, заметно расширился. Среди них указаны смартфоны Galaxy S24 и S26, а также несколько поколений Google Pixel — начиная с Pixel 6 и заканчивая Pixel 10.

Обновление не означает, что теперь на смартфонах можно будет запускать любые компьютерные игры. Оно решает другую задачу: устраняет ошибки, мешавшие нормально работать тем проектам, которые уже совместимы с GameNative. Поэтому главные изменения касаются именно стабильности приложения, а не расширения каталога доступных игр.

Версия 1.4.1 пока опубликована в качестве предварительной сборки на GitHub. Установить GameNative можно вручную с помощью APK-файла, поскольку приложение распространяется за пределами Google Play.

Источник: AndroidPolice