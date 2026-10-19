Vivo X500 Ultra приписывают экран 144 Гц и новый Snapdragon — характеристики флагмана утекли в сеть

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Флагманский смартфон Vivo X500 Ultra может получить 6,85-дюймовый дисплей с разрешением 2K+ и частотой обновления 144 Гц, а также будущий процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. По данным инсайдера Digital Chat Station, устройство планируют выпустить в марте или апреле 2027 года. Главная интрига — сможет ли модель заметно превзойти X500 Pro Max в мобильной фотографии.

Автор: Vivo Источник: www.vivo.com

Панель BOE LTPO будет поддерживать адаптивную частоту обновления, а тонкие симметричные рамки и плоское стекло должны обеспечить большую рабочую площадь без увеличения размеров корпуса. Для разблокировки смартфона предусмотрен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Все перечисленные характеристики пока основаны на утечке, а не на полном официальном описании устройства.

По производительности X500 Ultra должен сделать ставку на платформу Qualcomm с обозначением SM8975. Инсайдер связывает её со Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, однако Vivo пока не раскрыла официальные характеристики чипа и не подтвердила его установку в смартфон. Для сравнения, представленный ранее X500 Pro Max использует процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Подробности о камерах в новой утечке не приводятся. Ранее сообщалось, что Vivo испытывает перископический телеобъектив на 200 Мп с разными вариантами сенсора, а для основной камеры рассматривает два решения — на 50 или 200 Мп с технологией LOFIC, расширяющей возможности работы со светом. Окончательная конфигурация пока неизвестна. Ожидаемая ёмкость аккумулятора около 7000 мА·ч также остаётся неподтверждённой.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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