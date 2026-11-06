Vivo присоединилась к гонке широкоформатных смартфонов без складного экрана

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Vivo работает над смартфоном классического, нескладного формата с широким экраном и намерена выпустить его в 2027 году. По его данным, диагональ дисплея не превысит 6,5 дюйма.

Других характеристик источник не приводит: чип, камеры, батарея, разрешение и пропорции экрана остаются неизвестными. Компания проект не подтверждала и не комментировала сроки.

Ориентиром для понимания формата служит Huawei Pura X View, задавшая направление. У нее 6,39-дюймовый OLED с разрешением 1320 x 2232 пикселя и соотношением сторон 5:3 — между привычными 16:9 и 16:10, ближе к пропорциям планшета. Корпус при толщине 6,7 мм имеет ширину 87 мм, что заметно больше, чем у обычных моноблоков, а масса составляет 201 г.

Huawei Pura X View Автор: Huawei Источник: www.gsmarena.com

Ожидаемый диапазон Huawei Pura X Viewivo близок к параметрам конкурентов. OPPO, по утечкам, тестирует аппарат с 6,35-дюймовым плоским экраном 1.5K и частотой 120 Гц. Xiaomi, как сообщал тот же инсайдер 4 ноября, тоже пробует широкий моноблок — с боковым сканером отпечатков и пропорциями 16:9 или 16:10. Ранее упоминались проекты Honor и Redmi.

Смысл такого формата в площади кадра при компактной диагонали: при соотношении 5:3 или 16:10 экран удобнее для чтения, таблиц и двух окон одновременно, а видео в горизонтальной ориентации занимает почти всю площадь без крупных черных полос. Плата за это — ширина корпуса, из-за которой аппарат хуже лежит в небольшой ладони и требует двуручного набора текста.

Отраслевой сдвиг запустила волна широких складных моделей 2026 года: Samsung Galaxy Z Fold 8, iPhone Duo и Xiaomi 18 Fold сделали широкий внутренний экран привычным, после чего бренды начали переносить ту же геометрию в обычные аппараты. Huawei выпустила Pura X View в продажу 30 октября, и именно ее чаще всего называют точкой отсчета для сегмента.

Официального подтверждения от Vivo нет, как и данных о названии модели, цене и рынках. Если сроки верны, анонс может состояться во второй половине 2027 года.

Источник: GSMArena.com