Vivo X500 Pro Max, OPPO Find X10 Pro Max и iPhone 18 Pro Max сравнили по характеристикам и стоимости на индийском рынке. Самое необычное предложение оказалось у OPPO: смартфон получил сразу три основные камеры разрешением 200 Мп. Vivo противопоставила ему телеобъектив Zeiss на 200 Мп с возможностью установки внешней оптики, а Apple сделала ставку на собственную платформу A20 Pro и три 48-мегапиксельных модуля.

Цены заметно различаются. Vivo X500 Pro Max стоит от 164 999 рупий (около $1830) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. OPPO Find X10 Pro Max с конфигурацией 12/512 ГБ оценили в 199 999 рупий (около $2220). iPhone 18 Pro Max с 256 ГБ памяти обойдётся в 179 900 рупий (около $2000). Получается, Vivo дешевле обоих конкурентов, хотя разница с базовым iPhone сравнительно небольшая.

У OPPO три тыльных сенсора по 200 Мп: основной, широкоугольный и телеобъектив. Vivo X500 Pro Max использует основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольную на 50 Мп и 200-мегапиксельный телеобъектив Zeiss APO. Дополнительный объективный модуль Zeiss позволяет получить эквивалентное фокусное расстояние 400 мм. Устройство также поддерживает съёмку видео в 4K с частотой 240 кадров в секунду. У iPhone 18 Pro Max установлены три 48-мегапиксельные камеры.

Все три аппарата относятся к верхнему ценовому сегменту, но заметно отличаются и по другим характеристикам. Vivo и OPPO используют процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro, 144-герцевые AMOLED-дисплеи и аккумуляторы ёмкостью 7800 и 8000 мА·ч соответственно. У iPhone 18 Pro Max установлен Apple A20 Pro, экран диагональю 6,9 дюйма с частотой 120 Гц и заявленное время воспроизведения видео до 45 часов. По характеристикам камер OPPO выглядит наиболее амбициозно, Vivo предлагает необычную систему внешней телеоптики, а Apple сохраняет собственную аппаратную и программную платформу.

Источник: gadgets360